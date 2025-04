Tempêtes, érosion, fontes... Le nouveau quotidien des Yupiits

Ce livre retrace l’avancée, jour après jour, des excavations auxquelles tous les membres du village participent en se relayant pour défendre leur patrimoine, effacé en partie par la colonisation et désormais affecté par la crise écologique.

Tempêtes de plus en plus dévastatrices, érosion due à la montée des eaux, fonte du permafrost accélérant la dégradation des artefacts : les vestiges, le chantier de fouille situé là où se trouvait « Nunalleq » (le vieux village), et le village actuel tout entier sont menacés par le dérèglement climatique. Et les saisons ne rendent le chantier accessible que deux mois par an, durant l’été.

En ponctuant son récit de photos en couleur et d’éclairages archéologiques écrits par Claire Houmard, qui dirige le chantier de fouilles, Charlotte Fauve raconte comment les Yupiits sont victimes de l’ « Usteq », (littéralement « l’usure du monde »), c’est-à-dire de la crise écologique et sociale, et comment ils s’en défendent pour préserver un patrimoine et une identité dont ils sont fiers mais qui risquent de disparaitre sous les eaux.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant première :

Claire Houmard est archéologue, rattachée à l’université de Franche- Comté. Elle dirige depuis 2022 le projet «Yup’ik» soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la Villa Albertine.

Charlotte Fauve est journaliste (pour Télérama et Le Monde, notamment), ingénieure paysagiste et documentariste. Elle a notamment écrit la série « Étonnants jardins » pour Arte.

Parution le 16 mai 2025

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com