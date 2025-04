Économie : Julia Cagé colauréate du prestigieux Prix Yrjö-Jahnsson 2025

Décernée tous les deux ans par l’Association économique européenne (EEA) et la fondation Yrjö Jahnsson, cette distinction récompense les économistes de moins de 45 ans pour l’excellence de leurs contributions à la recherche économique en Europe. Elle devient ainsi la première Française à recevoir ce prix depuis douze ans.

Luis Vassy, directeur de Sciences Po, a adressé toute ses félicitations à Julia Cagé « pour ce prix qui consacre l’excellence de sa recherche » : « À Sciences Po, nous sommes fiers de voir reconnue une chercheuse dont les travaux éclairent en profondeur les grands défis démocratiques de notre époque, et notamment les enjeux d’indépendance des médias et de transparence de la vie politique. » Et de conclure : « Cette distinction témoigne une fois de plus de la vitalité de notre recherche académique et de sa capacité à nourrir le débat public. »

Julia Cagé partage cette récompense avec David Yanagizawa-Drott, professeur à l’Université de Zurich. Le comité de sélection a salué leurs recherches conjointes dans le domaine de l’économie politique et des médias, et plus particulièrement leurs analyses historiques consacrées à la France, aux États-Unis et à plusieurs pays d’Afrique. Le jury a souligné « l’importance cruciale de l’indépendance des médias pour la vitalité démocratique » et la pertinence de leurs travaux face aux menaces actuelles que représentent les médias contrôlés.

Recrutée à Sciences Po en 2014 après l’obtention de son doctorat en économie à l’université d’Harvard, Julia Cagé est Associate Professor au sein du Département d’économie et co-dirige depuis 2018 l’axe Évaluation de la démocratie du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP). Ses travaux portent principalement sur l’économie des médias, la participation politique et les inégalités sociales. En 2023, elle s’est également vu décerner le Prix du Meilleur Jeune Économiste par Le Monde et le Cercle des économistes.

Ses recherches les plus récentes interrogent les mécanismes de circulation de l’information à l’ère numérique, les dynamiques de désinformation ainsi que les modalités de financement des campagnes électorales. En 2021, elle a obtenu une prestigieuse bourse ERC Starting Grant pour son projet Participate, avant de bénéficier de plusieurs soutiens financiers majeurs, notamment de la part du Project Liberty.

Il s’agit enfin de la première attribution de ce prix à une économiste issue du Département d’économie de Sciences Po, qui devient la troisième université française à compter une lauréate du prix Yrjö Jahnsson parmi ses enseignantes-chercheuses.

Elle est l’autrice de Sauver les médias (Seuil / La République des idées, 2015), du Prix de la démocratie (Fayard, 2018), ouvrage qui a reçu le Prix Pétrarque de l’essai décerné par Le Monde et France Culture, de L’Information est un bien public (Seuil, 2021), co-écrit avec Benoît Huet, de Pour une télé libre. Contre Bolloré (Seuil, 2022), ou plus récemment d'Une histoire du conflit politique : Élections et inégalités sociales en France (1789-2022), co-écrit avec Thomas Piketty (2023, Seuil).

Crédits photo : Julia Cagé (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com