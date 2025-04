Rami Malek dans The Amateur, d'après un roman de Robert Littell

Publié à l'origine en 1981, The Amateur : A Novel of Revenge découlait d'un scénario qu'avait signé Robert Littell pour le film L'Homme de Prague, réalisé par Charles Jarrott et sorti la même année. Le texte se trouve donc adapté une deuxième fois, avec The Amateur...

Le contexte de l'époque de l'écriture du roman, la Guerre froide, a été revu et adapté pour coller à un moment plus contemporain. Le scénario de The Amateur a été cosigné par Evan Katz, Gary Spinelli et Ken Nolan.

Au casting, aux côtés de Rami Malek, se trouvent Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe ou encore Jon Bernthal.

