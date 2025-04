Joël Dicker, Suzanne Collins : les best-sellers balayés, une fois de plus

Si le chiffre 13 est chargé de superstition, cette semaine ressemble banalement aux 77 autres pour J’ai Lu… La femme de ménage (trad. Forestier Karine) qui ne doit plus beaucoup travailler aujourd’hui, aligne encore 34.941 exemplaires. Le titre dépasse désormais 1,29 million de lecteurs, séduits par ce thriller domestique bien ficelé.

Et dans le peloton...

Juste derrière, Joël Dicker réussit à se maintenir. Son titre jeunesse humoristique La très catastrophique visite du zoo (Rosie & Wolfe) s’installe en deuxième position avec 19.946 ventes cette semaine. Le phénomène suisse n’a pas dit son dernier mot, même dans un genre inhabituel pour lui.

Troisième, d'un cheveu pas encore tranché, Suzanne Collins signe son grand retour avec Lever de soleil sur la moisson, le dernier volume de la saga Hunger Games. En une seule semaine, ce titre jeunesse publié chez Pocket Jeunesse atteint 19.732 exemplaires vendus. L’écho générationnel reste fort.

La mécanique McFadden continue : à la quatrième place, Les secrets de la femme de ménage engrange 19.342 opus de mieux, confirmant la bonne santé de son spin-off.

Le manhwa Solo Leveling – tome 17 (Kbooks, trad. Sabrina Damoune) entre directement en 5e position avec 14.700 exemplaires, prouvant que la bande dessinée asiatique conserve une base fidèle. Même tonalité pour le 14e tome de Spy x Family (Kurokawa), 8e cette semaine avec 11.142 volumes.

À noter également l’entrée de Bernard Minier avec H chez XO, avec 12 433 exemplaires vendus en première semaine : un démarrage correct, mais discret pour l’un des poids lourds du thriller. Avec Intérieur nuit (Les Arènes), Nicolas Demorand fait une incursion remarquée dans le champ de l’essai, atteignant 12.121 ventes. C’est une belle performance dans un segment souvent dominé par les figures politiques ou philosophiques.

Enfin, Anna Stuart conserve une place dans le top 10 avec La sage-femme d’Auschwitz (J’ai lu, trad. Stéphanie Alglave), qui conquiert 8977 lecteurs de mieux, confirmant sa longévité et son efficacité émotionnelle.

Le point marché

Semaine riche en mouvements : 42 nouveaux titres font leur apparition dans le classement, preuve d’un renouvellement éditorial particulièrement actif. Côté ascension fulgurante, c’est Solo Leveling – tome 2 (Chugong ; Dubu) qui signe la meilleure progression, en grimpant de 105 places. Propulsé par le succès du tome 17, le public se replonge dans les débuts de la série.

À l’inverse, le manga Versus – tome 3 (Azuma, Kyôtarô ; One) enregistre la plus forte chute, avec un recul de 101 places. Une dégringolade brutale, peut-être symptomatique d’une sortie événementielle désormais retombée.

Toujours dans les données, on observer un repli tout de même net du marché en volume : 17 % de recul en cette semaine 13 (versus la S13 de 2024), avec 4,412 millions de petits pains écoulés. Mais une appréciable poussée de 3 % en regard de la semaine passée — les 200 meilleures ventes représentant 12 % du volume total. Et en valeur, même constat : recul de 14 % (VS 2024) pour atteindre 55,278 millions €, mais un + 3 % par rapport à la S12. Et le Top 200 qui affiche 14 % du montant total.

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com