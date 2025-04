Stop à l'anxiété climatique” : dans les gares SNCF, la pub déraille ?

Une nouvelle polémique à mettre à l'actif de Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF ? Ces dernières semaines s'est déployée dans les gares une campagne d'affichage pour le livre Il n'y a pas d'apocalypse climatique, de François Gervais, publié par les éditions L'Artilleur.

Repérée par Bon Pote, cette mise en avant proclame « Stop à l'anxiété climatique », au-dessus de la couverture du livre et du portrait de son auteur. Ce physicien, professeur émérite de l'université de Tours, présente depuis quelques années des analyses qui revoient à la baisse la responsabilité des activités humaines dans le réchauffement climatique.

Il s'est fait connaitre avec L'Innocence du carbone. L’effet de serre remis en question, un ouvrage publié par les éditions Albin Michel en 2013, qui avait fait l'objet de plusieurs critiques. Le climatologue François-Marie Bréon, coauteur du cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), y lisait, dans les colonnes du Monde, ainsi un « pamphlet climatosceptique ». « Qu'un auteur du dernier rapport du GIEC n'apprécie pas un contrepoint à l'alarmisme prôné par l'organisme ne surprendra personne », répondait alors François Gervais dans le même quotidien.

Il développe depuis ses thèses par des publications au sein de la maison d'édition L'Artilleur (quatre titres entre 2018 et 2025), qui accueille dans son catalogue d'autres titres qui réfutent ou minimisent le dérèglement climatique. Au moment de la pandémie de Covid-19, l'éditeur s'était aussi distingué par un fort intérêt pour les ouvrages sur le sujet, aux thèses pour le moins polémiques : Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels de Pierre Chaillot, affirmait ainsi que la Covid-19 n’avait entraîné aucune surmortalité...

À LIRE - Livres complotistes : comment la paranoïa rapporte des millions

François Gervais bénéficie également de plusieurs caisses de résonance, qu'il s'agisse de la plateforme YouTube ou de stations de radio, puisqu'il est régulièrement reçu par des acteurs classés à l'extrême droite, notamment TV Libertés, Sud Radio ou encore l'Institut des Libertés-Charles Gave [du nom d'un fervent soutien d'Éric Zemmour, NdR].

Les extrêmes droites s'accommodent en effet très bien du discours climatosceptique, lequel peut s'accorder avec le rejet de la bureaucratie, de la régulation étatique ou le complotisme. Il permet aussi d'adopter une posture de défense de la « terre » et de certaines pratiques agricoles - souvent les plus productivistes.

Des campagnes polémiques

La présence d'un auteur aux thèses contestées, largement relayées par l'extrême droite française, sur les panneaux d'affichage de la SNCF peut étonner. Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF, n'a pas donné suite à nos questions : de toute évidence, le message porté par le visuel et le livre de François Gervais n'a pas interpellé la régie.

Cette dernière rappelait il y a quelques années que « la politique établie entre MEDIATRANSPORTS et SNCF GARES & CONNEXIONS est de respecter les principes de liberté de l’expression. Tout annonceur, entreprise ou association, doit avoir la capacité de communiquer, peut défendre sa vision et / ou prendre position sur des sujets de société. » Elle s'imposerait pour seule limite un « principe de neutralité », en évitant « toute forme de militantisme dans le contenu des communications », selon le même message publié en 2020.

Fin 2024, après la polémique sur la publicité refusée par Mediatransports pour le livre de Jordan Bardella, Mediapart avait fait remarquer à la régie qu'elle acceptait sans ciller plusieurs publicités pour des ouvrages de personnalités d'extrême droite, à savoir le dessinateur Marsault, l’influenceur Papacito et Laurent Obertone, publiés par la maison d'édition Magnus.

« Le profil de l’émetteur de la publicité entre en ligne de compte, mais nous faisons une analyse globale. En l’espèce, on a considéré que la publicité en elle-même n’avait pas de caractère politique », avait alors indiqué la régie publicitaire à Mediapart.

Un auteur « très loin d’être isolé »

La maison d'édition L'Artilleur souligne pour sa part qu'elle n'aurait « pas à faire ce type de campagne si François Gervais était reçu par les médias de toutes sensibilités », sans apporter de précisions sur les modalités de cette même promotion.

Interrogée sur les mises en cause des compétences de François Gervais par la communauté scientifique, la maison indique que « “Mettre en cause” est une méthode d’intimidation, pas une question. Ces façons de procéder sont bien éloignées de la science et plus proches de la politique, avec laquelle la Science ne devrait pas être confondue. »

Elle rappelle que François Gervais, physicien et ancien professeur des universités, a « été accrédité par le GIEC en tant qu’expert reviewer des rapports AR5 et AR6 ». Le statut d'expert reviewer « ne constitue pas en soi une qualification de l'expert ou ne renforce pas sa crédibilité dans un contexte différent », indique cependant le GIEC lui-même, puisqu'est considéré comme « expert reviewer » toute personne qui fait parvenir un commentaire sur le rapport en cours du GIEC, afin de pointer une source. Cette possibilité de commentaire « est par essence ouverte à tous, via une déclaration de sa propre expertise », précise encore le GIEC.

L'Artilleur évoque également la citation des thèses de l'auteur par la Climate Intelligence Foundation, ou Clintel, fondation néerlandaise climato-sceptique qui s'était fait connaitre à l'occasion d'une « Déclaration mondiale sur le climat », en 2022.

Ce texte, signé par 1107 signataires, « dont six morts, huit employés du pétrolier Shell, et aucun climatologue à temps plein », comme le soulignait Libération, a été copieusement critiqué depuis. « [François Gervais] est donc très loin d’être isolé », assure malgré tout son éditeur.

À LIRE - “La force du mensonge, c’est qu’il répond parfaitement aux attentes”

« Si une autre partie de ses “pairs” contestent ses travaux, ce qui est tout à fait sain, il a toujours été prêt à en débattre publiquement avec eux, sur les médias du service public ou tout autre support. Il réclame ce type de débat depuis très longtemps et s’étonne qu’aucun média du service public ne semble volontaire pour l’organiser et qu’aucun scientifique contestataire ne soit prêt à la confrontation des arguments », développe ensuite L'Artilleur.

« Il s’étonne en particulier de n’être JAMAIS invité par France Info, France Inter, France Culture, France 4, France 3, France 2, etc… Il serait ravi de s’y rendre. Cette absence de débat est bien dommage, car il nous semble que la science a toujours progressé par la confrontation des arguments et la mise à jour des connaissances. »

Photographie : illustration, Rue89 Strasbourg, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com