9e Art+ et l'organisation du Festival d'Angoulême, un “braquage total

En janvier dernier, à quelques jours de l'inauguration du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le journal L'Humanité publiait une enquête approfondie sur l'événement, le plus important pour le 9e art en France. Elle en révélait les difficultés financières, les sponsors plus ou moins discutables, mais aussi une direction qualifiée de « toxique » et des « orientations de plus en plus mercantiles ».

L'article revenait par ailleurs sur un viol présumé survenu en janvier 2024, pendant le festival, dont une ancienne responsable de la communication du FIBD aurait été la victime. La direction lui aurait reproché des « comportements inadmissibles », avant de la licencier pour « faute grave ».

Franck Bondoux, le fondateur et directeur de 9e Art+, société organisatrice du festival, réfutait alors l'ensemble des accusations. « Les difficultés qui ont pu survenir dans ce registre, sur vingt ans, se sont avérées très marginales. Les raisons pour lesquelles une personne peut rencontrer des problèmes dans son travail peuvent tenir à des paramètres multiples, notamment d'ordre personnel, qu'il est toujours difficile d'apprécier », répondait-il sur le sujet précis des relations avec les employés.

L'enquête a suscité de multiples réactions, et non des moindres. De nombreuses organisations d'auteurs, du Syndicat national des auteurs et des compositeurs au Conseil permanent des écrivains, en passant par la Ligue des auteurs professionnels, ont multiplié les critiques à l'égard de 9e Art+. Le Syndicat des éditeurs alternatifs s'était aussi manifesté et, plus étonnant, les éditeurs Bande Dessinée du Syndicat national de l’édition également.

Enfin, le ministère de la Culture lui-même s'était dit « particulièrement interpellé » et indiquait, début février, prendre « très au sérieux les différents dysfonctionnements du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême dont la presse s’est récemment fait l’écho ».

Une tentative de putsch ?

La polémique intervenait à un moment délicat pour la société 9e Art+, qui assure l'organisation du festival depuis 2007 grâce à une délégation accordée par l’Association du FIBD. Le contrat qui lie ces deux entités pouvait être dénoncé par la seconde en 2025, mais Delphine Groux, présidente de la structure associative, ne privilégiait de toute évidence pas cette option.

En décembre 2024, avant la polémique déclenchée en janvier dernier, elle indiquait en effet dans nos colonnes que l'action de 9e Art+ était « une réussite objective ». « Dans l’environnement en perpétuelle évolution et aux contours incertains, nous avons besoin de stabilité et ne souhaitons pas fragiliser le Festival. Nous sommes les gardiens du Temple. Nous n’étudions donc pas spécialement de candidature », déclarait-elle par ailleurs.

Libération raconte une rencontre du 18 mars dernier, accordée aux éditeurs Bande Dessinée du Syndicat national de l’édition par 9e Art+ et l'Association du FIBD. Ce soir-là, Franck Bondoux aurait présenté un projet de fusion de sa société avec la structure associative, ce qui garantirait alors « ni mise en concurrence ni projet alternatif », décrit le quotidien.

Des interlocuteurs de Libé auraient évoqué un « braquage total », un « hold-up inacceptable », quand Olivier Bron, président du Syndicat des éditeurs alternatifs et cofondateur des éditions 2042, y voit « le franchissement d’une ligne rouge ». Au sein du Syndicat national de l'édition, les éditeurs BD seraient partagés entre le boycott ou non, le soutien à un appel à projets ou non.

D'après Libé, Delcourt, Sarbacane, Dargaud et Dupuis seraient à la pointe de la fronde, quand Glénat et Casterman seraient au contraire partisans d'une non-intervention.

L'association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA), qui réunit l'organisation du FIBD, les collectivités publiques et les organisations professionnelles concernées depuis 2017 autour d'une concertation sur la gouvernance du festival, aurait interrogé Franck Bondoux sur son projet, qu'il aurait ramené à « un ballon d’essai », selon l'expression du quotidien.

Delphine Groux, pour sa part, a indiqué à La Charente Libre que le contrat avec 9e Art+ sera bien dénoncé, mais sans envisager pour autant d'appel d'offres.

Photographie : détail d'une planche de Fairy Tail, de Hiro Mashima, exposée lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en 2018 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com