Les Horizons perdus : Homme, ne vois-tu rien venir ?

Le style, dans sa gracieuse simplicité, nous apporte en effet de quoi vivre, nous sustenter allègrement. C’est un de ces matins où on entend « les abeilles butiner dans les buissons de mûres » ; il fait beau, c’est « un temps pour faire de la voile ». Tout commence donc par une délectation aoûtienne à Groix, en Bretagne, où nous sommes conviés dans une relative et confortable normalité. Hormis le fait qu’en pleine saison touristique, les clients sont rares : « C’est l’été et il n’y a personne. » Bientôt nous apprenons que le monde entier est entré en récession : les manifestations sous la bannière du mouvement « Nous-en-avons-assez » se multiplient. L’essence se raréfie, les coupures d’électricité et d’Internet s’enchaînent — la violence et la barbarie aussi.

À quelle époque sommes-nous donc ? Cela pourrait être aujourd’hui, dans quelques jours ou heures, même. Pichard possède l’art — sans en avoir l’air — de transposer le futur dans notre immédiateté, et la supposition dans notre réel. Mais à aucun moment il ne glisse dans la très à la mode dystopie. On ne referme pas le livre en se disant que tout ça, c’était pour du beurre et ouf tutto va bene. Non. La chair de poule demeure. Quand nous lisons que les grandes capitales du monde ont été rayées de la carte, ou qu’à Rio le Christ, « sur sa colline, impuissant — ou scandalisé — lèv[e] les bras au ciel », nous savons que c’est plausible et qu’à la guerre planétaire nul n’échappera. Ce monde embrasé qui soudain n’est plus que violence, nous le connaissons et tournons gentiment la tête de côté. Mieux vaut ne pas y croire. Allons, allons, comme disait le divin Popeck : « On n’est pas des sauvages, tout de même ! » Parmi la masse de gens encore illusionnés et/ou bientôt prêts à s’exterminer, deux hommes, qui se connaissent à peine, décident de s’extraire de l’enfer en marche. Ils embarquent à bord du Marie Belle, un voilier affrété pour une traversée à l’autre bout de la terre, là où tout n’est pas encore « foutu » — en imaginant, à l’instar d’Éric, le capitaine, et du narrateur son passager coéquipier, qu’il existe encore un endroit où vivre qui n’inspire pas le « dégoût ». Leur quotidien en mer pourrait rapprocher ce récit de ceux de nos vénérables écrivains voyageurs — pour ce qui me concerne, la plus grande dans ce domaine est Sybille Bedford, avec son très remarquable livre Visite à Don Otavio. À chacun ses références, mais quelles qu’elles soient, ici ça ne colle pas. La bravoure des hommes minuscules face aux éléments ne favorise aucune glorification ni élévation. Les limites sont vite atteintes, il n’y a plus de place pour le rêve ou l’utopie. La saveur des aventures rencontrées reste intacte, chaque chapitre est goûteux. On frémit, on s’active avec les gars sur le pont du navire, on chavire de peur ou de soulagement, mais sans jamais être tenté par l’idéalisation de l’héroïsme. Les deux hommes embarqués sur le même bateau ne se dévoilent pas l’un à l’autre — ils restent « deux solitudes qui se seraient résignées à faire équipe » et en arrivent à se confronter durement, à l’envers de cette prétendue fraternité que les épopées maritimes nous vendent souvent.

Jean Pichard va loin, très loin dans son échappée humaine dont chaque instant est un trésor d’écriture et de lucidité, sans jamais verser dans la complaisance ou la solution convenue. LesHorizons perdus le sont-ils (perdus) dans la brume qu’il suffira de traverser, bon gré mal gré, vidés de nous-mêmes, mais autrement humains ? Ou bien devrons-nous apprendre à nous éclipser ? Tout est dans la dernière page du livre. Et même dans le dernier mot.

Par Martine Roffinella

Contact : martineroffinella@gmail.com