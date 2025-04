Un écrivain ouvre sa "librairie émotionnelle"

L’inauguration a rassemblé une foule nombreuse devant la devanture, venue célébrer ce nouveau lieu culturel. Entre les étagères de livres, les babas préparés à la minute et les cocktails partagés, l’ambiance était à la fête, rapporte Il Mattino. Des figures importantes de la scène culturelle napolitaine, dont l'écrivain Maurizio De Giovanni, ont répondu présentes.

« Retrouver l’attention et l’adhésion du public »

Chez Luce, on vient non seulement pour acheter un ouvrage, mais aussi pour ralentir, se reconnecter à soi-même et aux autres... « Les lecteurs qui viennent chez nous peuvent nous demander un remède pour l’âme, ce qui est en réalité la véritable vocation d’un livre et d’une librairie », explique Lorenzo Marone auprès de Global Press.

Et de développer : « Amplifier la joie, adoucir la tristesse, apaiser l’anxiété, calmer la colère… Un beau défi qui suscite déjà beaucoup de curiosité. » Il est formel : « Les librairies ont besoin de nouvelles dimensions pour retrouver l’attention et l’adhésion du public. »

La librairie a été pensée comme un espace hybride : on y trouve des clubs de lecture, une cafétéria littéraire, mais aussi deux ateliers par jour. Lorenzo Marone anime ceux dédiés à la création littéraire, à la réécriture thérapeutique et à la beauté, tandis que Roberta Nicodemo proposera des séances centrées sur l’estime de soi et sur les dialogues entre parents et enfants. « On vient dans une librairie émotionnelle pour s’écouter, chercher un appui à travers les livres, un conseil en fonction de ce que l’on vit intérieurement », résume l'auteur napolitain.

Le choix du nom n’est également pas anodin. Luce (lumière en italien) se veut à la fois une métaphore – celle d’un lieu qui éclaire le quartier – et un hommage à l’un des personnages les plus chers à l’écrivain : « Luce est une femme dotée d’une grande force intérieure, qui se bat pour la légalité dans un quartier difficile. C’était important de lui donner ce nom. »

Si entre les rencontres et autres salons du livre, Lorenzo Marone ne pourra être présent en permanence, il promet : « Je serai là très souvent. Les ateliers me mobiliseront beaucoup, et ce sera merveilleux d’échanger avec les lecteurs à la recherche du bon titre. »

Luce suivra des horaires de librairie classiques, avec fermeture durant la pause et à 20h. « Ensuite, il y aura toute une série d’initiatives spéciales qu’il sera possible de découvrir au fur et à mesure en nous suivant », promet l’écrivain. Pour les curieux de sa plume, son ouvrage, La tentazione di essere felici, a été traduit par Renaud Temperini en 2016, pour Belfond, sous le titre La Tentation d'être heureux.

La tristesse a le sommeil léger, un autre titre du Napolitain, a été traduit par le même, et publié en 2019.

Une initiative qui en rappelle une autre, phocéenne cette fois : dans le 6ᵉ arrondissement de Marseille, La Pharmakeia, librairie inaugurée en 2024 et imaginée par Roxane David, place la lecture au service du bien-être intérieur. Inspirée par sa pratique du yoga, les livres sont classés selon un code couleur émotionnel (joie, confiance, relations, etc.).

À LIRE - Le printemps des librairies : entre floraisons et flétrissures

La devanture, clin d’œil à une pharmacie, annonce une promesse : celle de soigner les maux par les mots. Les ouvrages, marqués d’étiquettes en forme de cœur, murmurent « Lis-moi », comme une invitation à la transformation. Tous les genres ont leur place, sans hiérarchie, et chaque livre peut devenir un miroir. La propriétaire propose même des cours de yoga littéraire, mêlant lecture et conscience du corps.

Les romans à la place des anxiolytiques, on tente ?

Crédits photo : Naples depuis San Martino, dans le quartier de Vomero. blillaby (CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com