Brecht Evens : l’estampe comme terrain d’aventure graphique

À l’occasion de sa 12e édition, la Biennale du 9e Art de Cherbourg-en-Cotentin poursuit cette réflexion sur les arts graphiques et narratifs, en s’attachant particulièrement cette année à l’image imprimée.

Intitulée Le Repas de la Méduse, une exposition est entièrement consacrée à Brecht Evens et propose une immersion dans la fabrique de ses images, avec une attention particulière portée à la technique de l’estampe. Le dessinateur flamand a en effet découvert cette pratique au contact du maître lithographe Michael Woolworth, avec qui il a entamé une collaboration étroite. Cette technique occupe aujourd’hui une place essentielle dans ses œuvres récentes, et constitue le cœur même de l’exposition.

À mi-chemin entre l’univers du livre et celui des arts visuels, l’estampe est pour l'artiste un médium singulier dont il s’est emparé. L’exposition réunit plus de cent pièces – monotypes, gravures, manières noires – souvent inédites ou méconnues. Elle révèle toute la richesse plastique et la diversité du travail de l’artiste.

Auteur, illustrateur, dessinateur, Brecht Evens exprime son art à l’échelle d’une case, d’une page, d’un livre ou d’un mur d’exposition. Depuis la publication des Noceurs en 2009 chez Actes Sud BD, l’artiste flamand a su capter l’attention par l’audace formelle de son langage graphique. Gouache, aquarelle, encre : il superpose ces techniques pour créer de véritables explosions de couleurs, fourmillant de détails. Sans jamais tomber dans le maniérisme, il pousse les codes graphiques dans leurs retranchements pour imposer un style personnel et reconnaissable.

L’exposition prend la forme d’une promenade intérieure, un voyage à travers les méandres du croquis, du dessin original, de la peinture et de l’estampe. Les premières salles, marquées par une certaine intimité, laissent place à une montée en puissance du dessin, jusqu’à pénétrer au cœur de la collaboration entre Evens et Woolworth, autour de l’ouvrage Le Roi Méduse, dont le premier tome a été publié en 2024 chez Actes Sud BD. Pensé comme un triptyque, ce récit accorde une place majeure à l’image, tant sur le fond que sur la forme.

Les estampes nées de cette collaboration témoignent d’un rapport physique au dessin, et d’un dialogue fort entre l’artiste et l’artisan. Elles révèlent les contraintes et les libertés propres à l’image imprimée : aplats de couleur, effets de clair-obscur, textures mouvantes. L’exposition met en lumière cette manière qu’a Brecht Evens de forger un vocabulaire graphique expérimental, en croisant différentes écritures artistiques, et en s’appropriant pleinement les potentialités d’un art polyglotte qu’est la bande dessinée.

À l’occasion de la 12ᵉ édition de la Biennale du 9ᵉ Art, la ville de Cherbourg-en-Cotentin propose une riche programmation d’expositions et de rencontres autour des arts graphiques et narratifs, réparties entre plusieurs lieux culturels emblématiques de la ville : le musée Thomas Henry, l’Artothèque, la bibliothèque Jacques-Prévert et l’esplanade de la Laïcité.

Ci-dessous, le programme :

Brecht Evens – Le Repaire de la Méduse

Du 21 juin au 16 novembre 2025 – Musée Thomas Henry

Une plongée dans l’univers foisonnant du dessinateur flamand, avec un focus sur son travail d’estampe en collaboration avec le lithographe Michael Woolworth.

Louis Vuitton Travel Books

Du 20 mai au 16 novembre 2025 – Musée Thomas Henry

Une sélection des carnets de voyage illustrés commandés par la maison Louis Vuitton à des artistes du monde entier.

Aurélie William-Levaux – Jusqu’ici tout va bien

Du 21 juin au 21 septembre 2025 – Artothèque

Une exposition sensible et vibrante, mêlant dessin, broderie et narration intime.

Édith Chambon – Ma famille imaginaire, une exploration de l’intime

Du 20 septembre au 13 décembre 2025 – Bibliothèque Jacques-Prévert

Une traversée onirique et délicate de la cellule familiale à travers le prisme de l’imaginaire et du dessin.

Événements :

Réalisation d’une œuvre en direct par Brecht Evens

Les 18 et 19 juin 2025 – Musée Thomas Henry

Une performance publique exceptionnelle de l’artiste, en amont de l’ouverture de son exposition.

Table ronde – Bande dessinée : une nouvelle génération

Le 20 juin 2025 de 16h à 18h – Bibliothèque Jacques-Prévert

Avec Édith Chambon, Brecht Evens, Aurélie William-Levaux, Thomas Gabison (éditeur, Actes Sud BD), Amélie Parnet (galeriste, Galerie Anne Barrault) et Aubert Sauton (commissaire d’exposition). Une discussion sur les nouvelles écritures graphiques et les mutations de la bande dessinée contemporaine.

Crédits photo : Biennale du 9e art de Cherbourg-en-Cotentin

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com