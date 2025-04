Un tour du monde littéraire en dix nouvelles illustrées

Graminées, le monde entier pour horizon

Créée en 2019, Graminées, revue illustrée de nouvelles étrangères, est le fruit de la collaboration entre différents métiers créatifs. En effet, la revue se veut un lieu de rencontre et de dialogue entre traduction, illustration et édition. Objectif : défricher, explorer la littérature née sur des territoires éloignés, et ainsi offrir aux lecteurs et lectrices francophones l’occasion de découvrir et savourer des échantillons de cultures autres.

Le concept ? Une revue papier illustrée réunissant dix nouvelles contemporaines, deux par continent, autour d’un thème évocateur.

Pourquoi la nouvelle ? Bien qu’encore sous-représentée en France, la nouvelle est un genre reconnu à l’étranger. Avec la forme courte, pas le temps de s’ennuyer ! Elle suggère, sans détailler. Elle se livre, intense et efficace.

Pourquoi étrangère ? Plusieurs revues consacrées à la nouvelle existaient déjà, mais aucune n’était dédiée exclusivement aux nouvelles étrangères. Il y avait donc un espace à investir. La plupart des auteurs que nous choisissons sont reconnus dans leurs pays mais méconnus en France. Et ces excursions sur d’autres terres ne sont possibles que grâce au travail des traducteurs, véritables passeurs.

Pourquoi illustrée ? Pour donner à voir. Pour chaque continent, nous avons demandé à un illustrateur de nous livrer sa vision du thème sur une double page et de nous dévoiler ainsi un peu de son univers intime. Il ne s’agit pas d’illustrer les textes, mais d’enrichir la palette des interprétations.

Enfin, une attention particulière est portée à l’objet-livre, imprimé en offset en France. Le travail de création graphique et de mise en pages effectué par Mathilde Dubois met pleinement en valeur les textes et les illustrations, démarche à laquelle les lecteurs se sont souvent montrés sensibles.

À ce jour, cinq numéros ont paru : Couple(s), Évasion(s), Promesse(s), Faune(s), et notre petit dernier, Couleur(s).

Cyril Laumonier, Anaïs Nectoux, Ève Vila

Crédit photo : Mathilde Dubois

