L’Atelier de l’agneau éditeur : Des auteur.e.s connu.e.s aux "débutant.e.s"

L’Atelier de l’agneau éditeur publie la poésie contemporaine, aime les innovations dans la collection Architextes, 39 livres d’expériences textuelles d’auteur.e.s connu.e.s comme Edith Azam, Charles Pennequin, etc. ou « débutant.e.s ».

Pour les traductions, comme c’est difficile à faire connaître, et même disons-le, à vendre, on choisit des auteurs connus comme Dickens et Collins, John Cowper Powys, H.D. Thoreau mais aussi des autrichiens comme Ernst Jandl et Friederick Mayrocker, et des pas de côté comme le moine taoïste Fa Jung traduit du chinois, ou une anthologie de poètes femmes iraniennes glissées dans un roman/essai, ou encore une nouvelle traduction du latin : Virgile, Les Abeilles, etc.

En bilingue ou pas.

Le risque est encore plus grand quand on édite le premier livre d’un.e auteur.e, dans la collection 25 qui a découvert Laurent Albarracin et Christophe Manon aux portes des années 2000. Et récemment Aldo Qureshi, auteur qui dit ses textes par cœur, à l’humour acide et autocentré dans lequel tout le monde peut se reconnaître malgré des scènes farfelues et obsédantes.

Comme il n’y a pas de culte de la nouveauté en poésie et que le fonds est une zone d’intérêt littéraire, rien n’est obsolète dans notre catalogue. Chaque auteur a sa place. Et l’on se plaît à réimprimer pour qu’aucune des publications ne soit épuisée, dans la mesure du possible.

Invention supplémentaire : le livret multiple et unique à la fois, dans la collection Framboises Foulées Par Les Biches, livres réalisés et cousus à la main par Françoise Favretto, tous différents. Non considérés comme des livres d’artistes, ils sont à la marge mais

les libraires les commandent comme des livres « normaux » et la surprise est dans le paquet.

Nouveau pas de côté, la publication de romans et récits, citons les auteurs Jean Esponde, Noémie Parant, Julie Cayeux (nommée pour le prix du premier roman de Chambéry).

La revue L’Intranquille née en 2011 poursuit le même travail deux fois par an, s’y ajoutent des critiques et notes de lectures sur les livres publiés par d’autres éditeurs. Et une bonne part d’essais et d’études : la poésie pulsée par Anna Serra en est un exemple.

Depuis 3 livraisons, des dossiers sur les langues de France paraissent : Picard De Berck par Ivar, Ch’Vavar, Corse par Paul Dalmas-Alfonsi, Alsacien par Matthieu Jung (plus de 30 pages et bilingue pour ce dernier, une première hors Alsace).

On est loin d’avoir fait le tour de toutes ces langues…

Les artistes égayent les couvertures toutes différentes, il n’y a pas de charte graphique, les tables de nos livres dans les Salons et Marchés du livre sont comme des murs d’exposition plurielles. Et les lectures publiques restent l’occasion de rencontres des auteur.e.s qui sortent de la page pour se découvrir et se faire connaître auprès d’autres poètes, croisées de voix et d’écoutes.

Par Auteur invité

