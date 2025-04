Photographier le chaos : Marc’O, jeunesse d’un homme en révolte

Alors que les fantômes de l’après-guerre vampirisent le présent, échos d’un passé douloureux dont il tait l'essentiel, Marc’O a renoncé à l’avenir. Il vit au jour le jour, ne travaille pas et erre dans les bars et les cafés. À Paris, à Clermont-Ferrand ou dans le Sud, il cherche un toit, des aventures et un sens à l’existence. Sans jamais s’affilier à un groupe, il fréquente le Tabou de Boris Vian, rencontre des existentialistes, voit émerger les situationnistes.

Il se frotte à l’époque, aux mouvements et aux frémissements qui l’agitent déjà. Égaré dans un Paris hostile et entraînant tour à tour, la découverte de l’écriture et l'éveil à la poésie s'avèrent, pour le jeune homme, une véritable initiation. Comment transformer le monde quand on ne sait pas encore qui on est ? En « photographiant » les scènes de sa vie quotidienne, l'éblouissement des illuminations de la vie des boulevards, entre prostituées et repaires de marginaux.

De rencontres fulgurantes en projets avortés, Marc’O nous happe dans le flux prenant et poétique de ses frustrations et de ses exaltations d’artiste en devenir. Récit de jeunesse resté inédit, à la fois fluide et fragmenté, plein de fulgurances poétiques, Délire de fuite fait revivre toute l’atmosphère d’une époque, et la révolte d’une génération qui allait la bouleverser.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né le 10 avril 1927 à Clermont-Ferrand, Marc-Gilbert Guillaumin, dit Marc'O, est cinéaste, metteur en scène et écrivain. Maquisard en Auvergne, il est blessé à l’âge de 15 ans. Au début des années 1950, il rejoint Paris. Il organise des lectures de poésie au Tabou avec Boris Vian, rencontre les lettristes et crée des revues qui feront date.

En 1954, son premier long métrage, Closed Vision, est présenté à Cannes par Jean Cocteau et Luis Buñuel.Compagnon de route de la Nouvelle Vague, il fonde à Paris l’école de théâtre de l’American Center et, durant vingt ans, écrit et met en scène des pièces qui marqueront le théâtre français des années 1960 et 1970 (Les Bargasses, Les Idoles).

En mai 68, il participe à la fondation du Comité Révolutionnaire d’Action Culturelle (CRAC) avec Monique Wittig et Antoinette Fouque. En 1978, il réalise l'opéra rock Flash Rouge avec la jeune Catherine Ringer.

Poursuivant ses expérimentations théoriques et pratiques sur l’image, les techniques audiovisuelles, la mise en scène, le jeu de l’acteur, il multipliera les collaborations et les projets novateurs. Dans les années 1990, il anime notamment avec Cristina Bertelli le Laboratoire d’études pratiques sur le changement, le groupe Génération Chaos, et la revue Les périphériques vous parlent.

