Barbara Probst dans une adaptation de Cette nuit-là, de Linwood Barclay

Adapté du best-seller de Linwood Barclay, ce thriller psychologique en 4 épisodes, sur un scénario écrit conjointement par Laurent Burtin et Agathe Robilliard, relate le parcours d'une jeune femme, Sofia, interprétée par Barbara Probst, à la recherche de sa famille disparue mystérieusement en 2001.

« Dans la plus pure tradition du thriller hitchcockien, ce récit pose la question de la folie et du regard des autres sur la détermination et l’obstination d’une femme en qui plus personne n’a confiance », indique France Télévisions.

Si la diffusion se fera le mercredi 23 avril sur France 2, le film inédit sera aussi disponible dès ce jeudi 3 avril sur france.tv.

Septembre 2001 : Sofia a quinze ans. Elle est une adolescente un peu rebelle en quête d’émancipation… Un soir, après une dispute très virulente avec ses parents, elle leur crie qu’elle préférerait qu’ils soient morts. Le lendemain, au réveil, ils ont disparu avec son frère sans laisser aucune trace ni indice. Plus de vingt ans après, Sofia est toujours hantée par cette disparition si troublante : sa famille a-t-elle été assassinée ? Pourquoi a-t-elle, elle seule, été épargnée ? S'ils sont en vie, pourquoi l'ont-ils abandonnée ? Sofia n’arrive pas à laisser ce drame derrière elle, même si elle s’est construit une famille aimante. Elle n’a jamais quitté la région et attend désespérément un signe, un retour. Quand elle croit percevoir ce signal tant attendu, son mari, sa fille, tout son entourage redoutent qu’elle ne soit en train de sombrer dans la folie. Et pourtant, sa vie semble bien être menacée. Et si le passé revenait pour achever ce qu’il avait commencé vingt ans auparavant… – Le synopsis de Cette nuit-là

La distribution réunit, autour de Barbara Probst (Sofia Legrand) : Pascal Elbé (Damien Forestier), Hugo Becker (Arnaud Fresnel), Fanny Cottençon (Tante Louise), Fantine Harduin (Zoé Forestier), Antoine Hamel (Jérémie Muller), Isabelle Renault (Anaïs), Aimen Darriachi (Lieutenant Bartaud), Jeanne Rosa (Juliette Vandenberg), ou encore Nicky Marbot (Pierre Bataille)…

Le film est produit par Sophie Exbrayat, productrice UGC, avec la participation de France Télévisions.

Photographies : © Raoul GILBERT - UGC - FTV

