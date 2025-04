L’Atelier des Noyers célèbre la vigne en poésie et en couleur

L’Atelier des Noyers est une maison d’édition associative et indépendante, créée par Claire Delbard, située à Perrigny-lès-Dijon, en Côte-d’Or. Elle publie depuis 2016 des textes contemporains poétiques qui dialoguent de manière étroite avec des œuvres graphiques. Son catalogue compte plus de 130 titres répartis dans différentes collections. La structure propose aussi des actions de médiation, de formation et des expositions autour des livres.

Le projet : Quatre saisons de la vigne est une série de quatre carnets, un par saison, accompagnés d’aquarelles originales, avec une préface écrite par Aubert de Villaine.

Les acteurs.rices. du projet

Anne Le Maître est géographe, autrice et aquarelliste, et a grandi en Bourgogne. Si elle a depuis longtemps délaissé les vignes du Mâconnais de son enfance pour la côte viticole aux couleurs d’or, elle conserve intacte sa passion pour les paysages bourguignons et les jeux de couleurs et de lumières qui les animent d’une saison à l’autre. Elle a réalisé l’ensemble des aquarelles des quatre carnets.

Colette Nys-Mazure, autrice née à Wavre en Belgique, vit à Tournai. Longtemps professeure de Lettres, elle collabore à différents journaux et magazines. Son désir est de « vivrelirécrire ». Elle aime écrire en compagnie d’artistes, a publié de nombreux ensembles poétiques. Elle fait connaître la littérature de son pays à travers l’Europe, les USA, le Québec, le Mexique. Ses livres sont traduits en de nombreuses langues. Elle a écrit Quatre saisons de la vigne – L’été.

Alexis Jenni est né à Lyon, a grandi dans le Bugey, a vécu dans le Lyonnais, et maintenant dans le Libournais, toutes des régions viticoles. Après avoir été professeur de sciences naturelles, il reçoit en 2011 le prix Goncourt pour son premier roman L’art français de la guerre, et depuis construit une œuvre diverse faite de romans, essais, biographies, et albums jeunesse. Mêlant connaissance du vivant et récit littéraire, il essaie de rendre compte de l’homme dans la nature, par des essais ou des biographies. Il écrit également sur la peinture. Il a écrit Quatre saisons de la vigne – L’automne.

Olivier Delbard est enseignant, poète et romancier. Il a ouvert la collection Carnets de Vie à l’Atelier des Noyers avec l’ouvrage Novembre fin 2016, ce dernier étant suivi de nombreuses publications. Il a gardé en lui, ancrée profondément, une quête, celle des origines et celle du respect de l’environnement. C’est tout naturellement que, pour le projet Quatre saisons de la vigne, nous lui avons confié l’écriture de L’hiver, sa saison préférée, celle du blanc.

Christian Sapin. Il est descendant de vigneron et de cultivateur, a été enseignant en histoire de l’art et archéologue. Écrivain, il vit en Bourgogne. Il préface des expositions et publie depuis 1970. Ses poèmes ont été édités sur les presses typographiques de Thierry Bouchard ou sous le regard bienveillant de Louis Dubost au Dé Bleu et dans de nombreuses maisons d’édition. Il a écrit Quatre saisons de la vigne – Le printemps.

Ces quatre carnets individuels sont au format A5 paysage, et sont disponibles également dans un coffret-écrin réalisé et conçu spécialement pour ce projet, qui contient également une reproduction numérique numérotée d’une aquarelle inédite d’Anne Le Maître.

Ils mettent en lumière le lien entre littérature-poésie, objet du vivant, et l’univers du vin, autre forme de création du vivant.

Ils valorisent un terroir local bourguignon avec son identité propre, questionnent notre nature environnante et ses climats, et se penchent aussi sur le travail de la vigne et des hommes au cours des saisons.

Le lancement du projet

Ce coffret, avec ses quatre carnets, a été lancé en février 2025, du vendredi 21 au dimanche 23 février, à la Cité de la Gastronomie à Dijon. Ce projet est labellisé dans le cadre du 10ème anniversaire célébrant l’entrée des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO, et s’inscrit dans les évènements organisés en ce sens par la Cité de la Gastronomie. Il sera présenté pour la première fois à Paris à l’Autre livre du 4 au 6 avril 2025.

Crédits photo : L'Autre Livre

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com