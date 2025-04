Les Éditions du Petit Pavé fêtent leurs 30 ans

Les Éditions du Petit Pavé sont nées au siècle dernier en bord de Loire, au pays de Rabelais, Hervé Bazin, ou Julien Gracq… Créées en novembre 1995 par deux fous du délit d’encre et de la bouteille à la mer, Noëlle Joffard et Gérard Cherbonnier, les Éditions du Petit Pavé souhaitent témoigner de leur époque et transmettre le patrimoine vécu des oubliés de l’Histoire ; tout en permettant à la jeune génération de s’exprimer dans le partage des valeurs communes de fraternité, d’humanité et de solidarité.

Trente ans d’histoire, faite de rencontres, d’échanges, de combats et d’amitiés, marquée aussi par un engagement sincère dans l’édition indépendante, à une époque où le monopole de la bienpensance, quelle qu’elle soit, ne cesse de menacer la pluralité d’opinion et la liberté de penser autrement. Ainsi en 2004, le Petit Pavé participait, avec d’autres confrères, à la fondation de l’association l’autre LIVRE dont les engagements et les combats sont plus que jamais d’actualité.

C’est aussi par son catalogue, riche de près de 1000 titres, que les Éditions du Petit Pavé cherchent à participer à la circulation des idées, de la mémoire, mais aussi à l’émerveillement, à la rêverie, à la poésie, au plaisir simple d’une connexion entre l’auteur et le lecteur. Faire des pages d’un livre, un vecteur de lien et de passage, à l’image des pavés qui ont permis les routes, les ponts, et parfois les barricades.

Trente ans d’édition au Petit Pavé qui se fêteront toute l’année à travers 12 événements entre l’Anjou et Paris, dont la grande Fête du Livre anniversaire les 30 Mai et 1er Juin, aux Ponts-de-Cé (49) où Aragon laissait, sur la Loire, emporter ses pensées.

Crédits photo : L'Autre Livre

