Une page disparue du roi Arthur réapparaît quatre siècles plus tard

Cette découverte donne un éclairage nouveau sur la transmission de la légende arthurienne en Europe. Pour Irène Fabry-Tehranchi, spécialiste française des collections et de la liaison académique à la bibliothèque de l'université de Cambridge, ce texte a joué un rôle crucial dans l’unification du cycle : « Si la suite a été écrite pour permettre une narration cohérente de l’histoire du Graal, elle a réussi. Cela est devenu la manière principale de transmettre le récit », explique-t-elle.

Ce vestige exceptionnel, plié et cousu dans un registre de 1580 ayant servi à recenser les biens du domaine de Huntingfield Manor - situé dans le village de Huntingfield dans le Suffolk -, était utilisé comme matériau de reliure, pratique courante à l’époque.

L'ancien manoir, mentionné dans le Domesday Book de 1086, a été attribué par Guillaume le Conquérant à Odo, son orfèvre. Au fil des siècles, le manoir a appartenu à diverses familles nobles, notamment les de la Pole et les Coke. Au XVIIIe siècle, Sir Joshua Vanneck a acquis le domaine et a remplacé l'ancien manoir par une maison de style gothique, connue sous le nom de Huntingfield Hall. Le texte, en ancien français, était jusqu’alors mal identifié : « Il n’avait jamais été inventorié correctement », explique Irène Fabry-Tehranchi, et de compléter : « Personne n’avait même noté qu’il était en français. »

Un dialecte du nord de la France

D’abord pris pour une histoire de Gauvain, le fragment s’est avéré être le seul témoin connu d’un manuscrit perdu relatant un épisode inédit des aventures de Merlin, dans lequel le magicien devient un harpiste aveugle, disparaît, puis réapparaît sous la forme d’un enfant chauve proclamant des édits au roi Arthur sans sous-vêtements... Il demande à porter l’étendard d’Arthur au combat – une excellente décision, car il revient armé d’un dragon cracheur de feu...

La Suite Vulgate du Merlin, écrite vers 1230, prolonge un texte plus ancien de 1200 où Merlin, enfant prodige doté de clairvoyance, facilite la naissance d’Arthur, destiné à régner après avoir retiré l’épée de la pierre. Cette suite raconte les débuts du règne d’Arthur, sa relation avec les chevaliers de la Table ronde, et ses combats héroïques contre les Saxons. « Elle présente Arthur sous un jour très positif – un jeune héros qui épouse Guenièvre, invente la Table ronde et entretient une bonne relation avec Merlin, son conseiller », selon Irène Fabry-Tehranchi.

Le fragment découvert daterait quant à lui d’environ 1300, copié par un scribe anonyme utilisant un dialecte du nord de la France, y compris des aristocrates anglais. « Il s’agit de légendes celtiques et anglaises, transmises oralement à travers les îles britanniques. Mais la langue utilisée lorsqu’on les met par écrit est l’ancien français, en raison de la conquête normande », assure la chercheuse de l'université de Cambridge. Au XVIe siècle, cette langue n’étant plus en usage, le manuscrit, devenu sans valeur apparente, a été réutilisé comme matériau de couverture. Le texte avait perdu de son attrait, ils ont donc voulu le réutiliser.

Des technologies de pointe

L’intérêt de la bibliothèque pour le registre ne tenait pas d’abord à son contenu, mais à la documentation des pratiques de reliure d’archives au XVIe siècle. Or, accéder au texte manuscrit aurait nécessité de découper la reliure, risquant d’endommager irrémédiablement le fragment. L’équipe du Cultural Heritage Imaging Laboratory, inscrit dans la Cambridge University Library, a mobilisé plusieurs techniques avancées : imagerie multispectrale (MSI), scanner CT, modélisation 3D et photographie macro.

« Les techniques d’imagerie spécialisée utilisées sur le fragment de Merlin ont révélé des détails invisibles à l’œil nu », explique Amélie Deblauwe, technicienne en chef de l’image. Grâce à une caméra multispectrale coûtant plus de 100.000 £ (près de 115.000 €), 49 images de chaque page ont été capturées sous différentes longueurs d’onde, de l’ultraviolet à l’infrarouge. Le tout mesuré en nanomètres. « Nous savons très précisément ce que nous faisons subir à la page avec ces lumières, nous contrôlons parfaitement l’exposition », assure cette dernière.

L’un des plus grands défis pour les chercheurs de la Cambridge University Library a été d’accéder au texte dissimulé dans les plis de la reliure. Grâce à une lentille macro extrêmement fine, insérée avec précaution dans les moindres interstices du parchemin, les techniciens ont capturé des centaines d’images, assemblées comme un puzzle. Certaines zones ont nécessité l’usage de miroirs, rendant les images courbées ou inversées.

Seules quelques centimètres carrés du texte restent illisibles en raison du fil de couture, mais l’essentiel du fragment a pu être révélé. En parallèle, un scanner CT a permis de retirer virtuellement les coutures et de visualiser en détail la structure de la reliure élisabéthaine. « Nous n’aurions jamais imaginé obtenir une image d’aussi bonne qualité de la structure de la reliure. C’est incroyable », a salué Irène Fabry-Tehranchi.

Ce n’est pas seulement une page oubliée de la légende arthurienne que les chercheurs de la Cambridge University Library ont retrouvée. Le projet mené autour du fragment de la Suite Vulgate du Merlin, dissimulé dans la reliure d’un registre élisabéthain, marque aussi un tournant jugé majeur dans la conservation et la numérisation des manuscrits médiévaux, selon Maciej M. Pawlikowski, directeur du Cultural Heritage Imaging Laboratory (CHIL).

Les chercheurs investis dans ce projet espèrent que cette méthode inspirera d’autres institutions à privilégier une approche non invasive, adaptable à d’autres corpus fragiles et souvent inaccessibles.

