Géos du Noir : quand le polar s'inscrit dans l'espace

Organisé au cœur de la métropole normande, ce rendez-vous gratuit et ouvert se présente comme une cartographie du noir, une exploration des liens profonds entre récit criminel et espace, avec pour ambition d’interroger les territoires que traversent les intrigues, les victimes et les enquêteurs.

Le festival s'intéressera notamment à la géographie criminelle réelle avec des affaires comme celle du petit Grégory ou du violeur de la Sambre, mais aussi aux territoires imaginaires, avec un hommage appuyé à Arsène Lupin pour son 120ᵉ anniversaire.

À la Halle aux toiles, dans les bibliothèques partenaires et dans toute la métropole, plus de trente auteurs et autrices venus de toute l’Europe sont attendus. Parmi eux, Michel Bussi, parrain du festival, partagera son double regard d’écrivain à suspense et d’ancien professeur de géographie. À noter également la présence de François Molins, ancien procureur général de Paris, qui interviendra sur le thème du terrorisme et du tribunal, aux côtés du dessinateur judiciaire Benoît Peyrucq et de l’universitaire Antoine Mégie.

On retrouvera aussi Caryl Férey, globe-trotter du polar géopolitique, Ian Manook, spécialiste des territoires glacés, Jake Lamar, figure du roman noir américain installé à Paris, Patricia Tourancheau, l'experte du banditisme et des faits divers, ou encore Camille Van Belle, dessinatrice qui met son crayon au service de la presse spécialisée.

La Suède à l'honneur

Stockholm est la première ville au coeur du festival. Capitale nordique aux contrastes fascinants, théâtre de nombreux polars suédois, elle sera représentée par plusieurs figures du genre. Le public pourra notamment rencontrer Maria Grund, Lina Bengtsdotter, Anki Edvinsson, ou encore Ulf Kvensler, qui tous emmènent leur lecteur à la découverte des paysages de Suède et de sa capitale.

Pensé comme un événement populaire, divertissant et engagé, Géos du Noir s’ouvre à tous les publics. Jeux de rôle, conférences, escape game et jeu-balade autour d’Arsène Lupin, expositions illustrées, lectures-concerts, balades urbaines thématiques, rencontres et ateliers d’écriture jalonneront le programme.

L'ensemble détaillé des rendez-vous du week end est à retrouver ci-dessous :

