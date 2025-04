Créé en 2015, ce prix distingue une première œuvre littéraire rédigée en français par un auteur ou une autrice francophone. Il rend hommage à Régine Deforges, romancière emblématique, en mettant en lumière les nouvelles voix de la littérature.

Le nom de la lauréate sera dévoilé le samedi 21 juin 2025, à l’occasion de l’ouverture du Festival du Livre de Montmorillon, ville natale de Régine Deforges, également reconnue comme Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre. Elle succédera à Kiyémis, récompensée en 2024 pour Et, refleurir, publié aux éditions Philippe Rey.

Le prix est assorti d’une dotation de 500 € ainsi que d’un ex-libris personnalisé, conçu par Ex-libris Paris.

La shortlist 2025 du prix Régine Deforges du premier roman (par ordre alphabétique des auteures) :

Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal, Bayard Éditions

Terres promises, Bénédicte Dupré la Tour, Les Éditions du Panseur

La petite bonne, Bérénice Pichat, Les Avrils

Mon vrai nom est Élisabeth, Adèle Yon, Les Éditions du Sous-Sol

Le jury du prix est composé de : Camille Deforges, fille de Régine Deforges, fondatrice de la librairie La Bicyclette Bleue - Léa Wiazemsky, fille de Régine Deforges, actrice et écrivaine - Franck Spengler, fils de Régine Deforges, éditeur et écrivain - Simon Roussel, petit-fils de Régine Deforges et co-fondateur de la librairie La Bicyclette Bleue -Julien Cendres, écrivain - Elsa Flageul, écrivaine-Noëlle Châtelet, écrivaine - Gilles Marchand, écrivain-Matthieu Garrigou-Lagrange, écrivain et journaliste sur France Culture - Ariane Bois, écrivaine et journaliste - Anne Ghisoli, directrice de la librairie Gallimard - Magali Gibeau, fondatrice de la librairie Simone(s) - Brigitte Desbois, fondatrice de la librairie La Vagabonde - Le comité de lecture de la ville de Montmorillon.

Et en bonus, ci-dessous, un entretien avec Camilles Deforges :

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com