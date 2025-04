Prix du livre du réel 2025 : les 12 livres et BD sélectionnés

Ce prix salue les œuvres relevant de la narrative non-fiction, à la croisée du reportage, de l’enquête et de la littérature. Le Prix est doté de 6000 €, et est soutenu par le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux.

Les noms des deux lauréats seront révélés à la mi-avril. Ils succèderont à Nicolas Rouillé et son ouvrage L'or et l'arsenic - Histoire orale d'une vallée minière pour le prix de littérature francophone (Anacharsis), ainsi que Valérie Igounet et Guy Le Besnerais pour le prix bande dessinée, remporté avec Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof (Studiofact Editions). À cette occasion, une rencontre publique sera organisée à la Station Ausone de la librairie Mollat, animée par Éric Fottorino, président du jury.

Le jury rassemble des professionnels du livre et de l’information, des lecteurs passionnés et des acteurs du monde académique. Il est composé d'Éric Fottorino, écrivain, journaliste et Président du jury ; Judith Perrignon, journaliste et autrice ; Jean-Claude Raspiengeas, journaliste à La Croix ; Richard Werly, éditorialiste France-Europe pour Blick.ch ; des libraires de la librairie Mollat ; des étudiants de Sciences Po Bordeaux et le jury interne de lecteurs du CIC Sud Ouest.

Sélection 2025 – Catégorie Littérature francophone

Personne morale, Justine Augier (Éditions Actes Sud)

De silence et d’or, Ivan Butel (Éditions Globe )

Tornade, Simon Fichet – (Éditions Marchialy)

L’Odyssée d’Abdoul, Audrey Millet – (Éditions Pérégrines )

Tous passaient sans effroi, Jean Rolin – (Éditions P.O.L.)

Desiree, Frédéric Roux – (Éditions Allia)

Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon (Éditions du Sous-Sol)

Sélection 2025 – Catégorie Bande dessinée du réel

L’intranquille Monsieur Pessoa, Nicolas Barral (Éditions Dargaud)

Ressources : un défi pour l’humanité, Philippe Bihouix & Vincent Perriot (Éditions Casterman)

Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge, Guy Delisle (Éditions Delcourt)

Champs de bataille. L’histoire enfouie du remembrement, Inès Léraud & Pierre Van Hove (Éditions Delcourt)

Babouchka & Dedouchka. Survivre et s’amuser au pays des Soviets, Emma Siniavski (Éditions Sarbacane)

