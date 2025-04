La femme de ménage a-t-elle révolutionné le polar ?

Comment consomment les lecteurs de polars aujourd’hui ? Pour la première fois depuis sept ans, Babelio a mené l’enquête auprès de ses lecteurs les plus friands du genre. Si les résultats ne reflètent pas « l’ensemble du marché », comme l’a précisé Anaelle Alvarez Novoa, responsable commerciale de l’entreprise, elle concerne plutôt « les très grands lecteurs ».

Et pour cause, plus de la moitié des 12.000 répondants déclarent lire au moins un livre par semaine. « C’est ce qui caractérise les accros du genre : ils dévorent les bouquins », analyse-t-elle. Et ce, partout en France, sans distinction géographique particulière.

Une cadence de lecture déjà pointée du doigt dans la dernière enquête menée auprès des consommateurs. Un point a cependant évolué : les lieux de consommation. Il y a 7 ans, les polars se dénichaient surtout dans les points de vente physiques, mais c’était sans compter sur l’avènement des sites de revente en ligne.

« Le manque à gagner est énorme »

Si l’achat en librairie domine encore, celui d’occasion pointe à la quatrième place : 8 lecteurs sur 10 achètent seconde main. « On peut lier cette donnée à l’inflation, qui a augmenté le prix des livres », glisse Anaelle Alvarez Novoa. Et, contre toutes attentes, le plus plébiscité des revendeurs n’est pas spécialisé dans la vente de livres, mais bien de vêtements : Vinted est la plateforme la plus utilisée, loin devant les librairies d’occasion.

« Le manque à gagner est énorme pour nous, car l’auteur ne touche pas un euro sur cette vente », précise Camille Racine, responsable éditoriale de la collection La Bête noire, chez Robert Laffont. « C’est un sujet dont on discute dans les grands groupes en ce moment. Je pense que c’est à eux de s’emparer du problème, et d’imaginer quelque chose à l’échelle nationale. »

Par Babelio

L’ascension du thriller psychologique

Lorsqu’ils ne se tournent pas vers l’occasion, les lecteurs de polars figurent parmi ceux qui sont les plus enclins à investir dans leurs loisirs. S’ils préfèrent lire en poche à 63 %, ils dépensent en moyenne 9,60 € pour le format, soit 1,30 € de plus que la précédente étude. Côté broché, la bourse s’élève à 21,50 €.

« Cette catégorie de lecteurs est prête à payer davantage que les lecteurs de romance », compare Babelio, qui avait réalisé une étude similaire sur la romance en 2024. Et ils investissent en grande majorité — 66 % d’entre eux — dans le thriller, ou le thriller psychologique.

Ce sous-genre en plein essor a connu une progression remarquable depuis 2007, année de création du site. Il s’est solidement installé dans les bibliothèques des répondants, passant de moins de 2 % à près de 16 %. Un tournant s’est opéré en 2023, « probablement lié à la parution de La Femme de ménage ».

Par Babelio

Le bouche-à-oreille : la meilleure arme des éditeurs

Son éditrice poche, Anne Maizeret, note l’importance du bouche-à-oreille dans le succès d’un ouvrage, et en particulier de La femme de ménage. « On n’a que peu d’incidence dessus. Dans ce cas là, on a fait de la publicité d’affichage, et on pense que cela a aidé le livre à rester sur les tables entre octobre et l’été », confie-t-elle.

« Mais le principal levier a été le bouche-à-oreille entre lecteurs, qui a éveillé la curiosité de la presse. Ces derniers ont provoqué un deuxième rebond, et la parution en poche assure un succès sur le long terme ». Si les polars français ont la côte chez les consommateurs, les traductions des États-Unis s’emparent de la deuxième position dans le classement des origines préférées.

Une position « sûrement portée par la parution des 3 tomes de La femme de ménage, car ils suivent de près les publications des auteurs qu’ils apprécient », considère Anne Maizeret. Pourtant, parmi les commentaires laissés par les lecteurs à destination des éditeurs, une remarque revient régulièrement : mettre davantage de diversité, qu’elle soit géographique ou de genre, dans le polar.

« On se plante souvent »

« Il y a une dissonance entre les demandes et les réalités du marché », glisse l’éditrice de la Bête noire. « Je viens de publier un thriller de 500 pages signé par un auteur russe — un pari éditorial risqué ». « On se plante souvent, il y a une part de hasard », confie Pierre Fourniaud, fondateur de La Manufacture de Livres.

Mais la volonté est là, comme le rappelle Camille Racine : « Nous souhaitons éditer des langues plus rares, mais c’est difficile économiquement : plus une langue est rare, plus le coût de traduction est élevé. » Pour Anne Maizeret, éditrice chez J’ai lu, « c’est là que l’éditeur poche intervient ».

Elle détaille : « On essaie de nourrir le catalogue d’influences diverses. Ça ne s’est pas encore traduit dans les ventes, mais on essaie de répondre à un manque, alors on va chercher des auteurs plus jeunes dans d’autres genres, comme la science-fiction. »

L’épouvante, digne successeur du thriller ?

Pourtant, le travail des éditeurs reste dans l’ombre. Selon l’étude, 71,9 % des amateurs de polars ne sont pas attachés à une maison d’édition et/ou collection. Et ceux qui y prêtent attention placent Actes Sud en première position, loin devant Gallmeister et Pocket. Albin Michel n’arrive qu’en 10e position, « alors qu'il occupe environ 20 % du marché », pointe une éditrice.

« C’est étonnant », réagissent unanimement les éditeurs à la lecture de l’étude. Une impression qui correspond à l’état du marché, et le succès encore inexpliqué des best-sellers. « Il est très difficile de prévoir ce qui va marcher », glisse Anne Maizeret.

« Lorsqu’un phénomène d’une telle ampleur que celui de Freida McFadden émerge, il est difficile de savoir si d’autres autrices ou auteurs susciteront le même engouement », observe Camille Racine. Selon elle, les prochaines tendances se dessinent du côté de l’horreur et de l’épouvante — un virage déjà amorcé, notamment chez Editis, qui s’apprête à lancer plusieurs collections dédiées.

Autre évolution en perspective : la montée en puissance des polars intégrant des préoccupations écologiques, en écho aux enjeux de société actuels. Reste à savoir si ces pistes narratives parviendront à captiver un lectorat aussi large que celui conquis par les thrillers psychologiques.

Crédits image : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com