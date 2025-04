Carte maîtresse : la douane remet une mappemonde rare à la BnF

Interceptée par la 4e division d’enquêtes de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) en 2007, la mappemonde, issue d'une collection privée, était sur le point de quitter le territoire national sans autorisation du ministère de la Culture, afin d’être cédé par une galerie parisienne au cours d’une vente publique en Allemagne.

Le signalement, effectué par la Bibliothèque nationale de France, avait permis à la douane française d'intervenir et d'empêcher l'exportation illicite en dehors du territoire national. En effet, la circulation des biens culturels et des trésors nationaux est couverte par une réglementation spécifique, pour lutter contre le trafic et la dispersion du patrimoine.

Cartographie du trafic de biens culturels (DNRED)

« À l’exportation, la douane s’assure que seules les œuvres autorisées quittent légalement le territoire. À l’importation, elle vérifie que les biens culturels tiers sortent légalement de leur territoire d’origine, avec une attention particulière portée aux biens culturels provenant des zones de conflit et de pillages », précisent les services de la douane française.

En 2024, les services douaniers ont réalisé 60 constatations portant sur 22.125 biens culturels saisis, dont notamment des œuvres de l’Antiquité gréco-romaine, des tableaux, peintures et dessins, mais aussi des monnaies, des productions de l’art statuaire, ou encore des incunables. Le nombre de constatations est le plus élevé des cinq dernières années — on en relevait 34 en 2020. Soulignons que des contextes particuliers, et en premier lieu les situations de guerre, peuvent favoriser le vol et le recel des biens culturels et trésors nationaux.

Une remise symbolique

La remise de la mappemonde en deux hémisphères, une carte de 120 x 287 cm composée de 8 planches gravées sur cuivre, est essentiellement symbolique, puisque la BnF la conserve depuis 2012 et a même réalisé une opération de restauration sur cette pièce rare. En effet, seuls quatre exemplaires ont été recensés, dont trois se trouvent à l’étranger.

Il s’agit de la deuxième carte murale du monde publiée en France, après celle de Guillaume Postel en 1581, mais son auteur, comme son graveur, reste inconnu. Cet exemplaire de la seconde édition due au marchand d’estampes parisien François Jollain a été rehaussé de couleurs et complété d’une « Description géographique du globe terrestre » imprimée en marges de la carte par le géographe du roi, Pierre Duval.

Mappemonde en deux hémisphères, dédicace signée : Fr. Jollain, avec des textes de Pierre Duval (Gallica.fr, BnF)

La carte a été numérisée par la BnF et peut être admirée sur Gallica, à cette adresse.

En plus de la mappemonde, la DNRED a remis un sou d’or de Charlemagne, dit solidus, pièce frappée à Uzès entre 768 et 814 sous le règne de Charlemagne, qui constitue un témoignage précieux de la production monétaire carolingienne. Elle avait été saisie par la douane auprès d'un habitant de Lyon qui pratiquait régulièrement la détection de métaux sans déclarer ses trouvailles.

En 2018, un numismate avait alerté la BnF après s'être vu proposer une rare monnaie en or carolingienne par un homme et sa fille, qui n'avaient pas présenté de document de détention régulière.

Photographie : détail de la mappemonde de grand format imprimée à Paris vers 1660, remise à la BnF par la douane française

