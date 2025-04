La Villa Marmottan accueille des auteurs BD en résidence

Léguées en 1932 par Paul Marmottan à l’Académie des beaux-arts, la Bibliothèque et la Villa Marmottan forment le pôle culturel dédié à l’art et à la recherche de l'institution, accueillant chercheurs et artistes en résidence. Un appel à candidatures s'ouvre, du 1er avril au 11 mai 2025, et s'adresse notamment aux auteurs et autrices de bande dessinée.