C'est-comme-ça : quand les croyances et l'imaginaire sont en danger

Cassandre, une croyance née de l’imaginaire humain, vit dans la peur de disparaître et préfère se concentrer sur Hélène, une autrice dont les écrits renforcent son existence. Lors de la mort de Robin des Bois, elle découvre qu’une menace pèse sur les croyances, et elle est convaincue qu’elles sont toutes en danger. Seule et délaissée, elle lutte pour faire entendre sa voix et éviter d’être ignorée à nouveau.

Décidément, elle n’avait jamais vu autant de monde à un enterrement. Certes, toutes celles qui faisaient partie de l’histoire du défunt étaient venues dire adieu ou au revoir. Et Robin avait eu un large cercle de connaissances en dehors de son propre récit.

En plongeant dans C’est-comme-ça, on se retrouve au beau milieu d’un melting-pot de personnages fictifs qui prennent le nom de « croyances » dans le récit.

Ces croyances qu’elles soient issues de la pop culture, des religions, de la mythologie, se côtoient et survivent grâce aux humains et aux récits qui leur apportent une consistance. Bien sûr, au fil des siècles, de nombreuses croyances ont tout bonnement disparu, pour en laisser apparaître d’autres. Cass (que l’on comprend rapidement être la Cassandre de la mythologie grecque), décide d’enquêter sur la mort de Robin des bois pour éviter que cela ne se reproduise. De découvertes en déconvenues, elle est loin de s’imaginer qu’un chamboulement des croyances se prépare.

Dans une interview réalisée pour Mnémos, Auriane Velten confie avoir voulu parler de beaucoup de choses à la fois dans son roman.

L’importance des croyances dans nos vies, mettre en avant les similarités et différences entre croyances religieuses et croyances dans le monde social, mais aussi l’influence que peuvent revêtir les histoires et l’imaginaire d’un point de vue plus personnel. Tous ces aspects se retrouvent dans son roman, d’abord avec le personnage de Cass et ses interactions avec les autres croyances, puis avec le personnage d’Hélène qui lui permet de renforcer son existence.

C’est un fil rouge que l’on suit tout le long du récit : que se passe-t-il si nous arrêtons de croire ? Si les humains arrêtent d’imaginer ? Tout cela est assez difficile à comprendre dans la première moitié du roman. En revanche, la seconde moitié du récit m’a beaucoup plus convaincue.

Les humains, poursuivit Cass, ont cessé de croire qu’ils étaient libres. Ils sont piégés. Dans une toile de c’est-comme-ça, de choses qui doivent être faites ou omises, dites ou tues, et ça les bloque et les enserre de partout.

Dans cette seconde moitié, le titre de l’ouvrage prend enfin tout son sens. Les rebondissements s’enchaînent et de nouveaux questionnements s’ajoutent à ceux déjà posés dans la première partie : comment faire face à la mort, aux désillusions, comment vivre dans un monde où les gens ne croient plus en rien.

Ces thématiques sont abordées de façon intelligente et permettent à l’autrice d’exploiter tout son talent pour la narration. On sent l’affection qu’elle porte à ses personnages dans la façon qu’elle a de les écrire, en particulier la protagoniste, Cass.

Auriane Velten a d’ailleurs confié avoir beaucoup aimé développer le personnage de Lyté (Clytemnestre) et de lui donner de la crédibilité en lui offrant une image plus contrastée alors que l’Histoire n’avait retenu d’elle qu’une meurtrière manipulatrice (lisez le merveilleux Clytemnestre de Costanza Casati).

« Pas le choix. » « Il faut ce qu’il faut. » « Il y a des règles » « On ne peut pas tout avoir. » « C’est comme ça. »

C’est-comme-ça est donc une lecture en demi-teinte pour moi. Si j’ai apprécié le traitement que l’autrice fait de tous ces personnages et les thématiques qu’elle met en exergue dans son récit, j’ai eu du mal à comprendre où elle m’emmenait durant toute la première moitié du roman.

Mes attentes étaient élevées compte tenu des précédents ouvrages de l’autrice que j’avais adorés. Il n’empêche que C’est-comme-ça est un texte qui mérite le détour et qui plaira à celleux qui aiment les récits de l’imaginaire.

Par Anne-Charlotte Mariette

