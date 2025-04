Un livre à toucher, tracer, explorer avec ses dix doigts

Plus qu’un simple album, cet ouvrage interactif place les enfants au cœur du récit. En utilisant leurs doigts, leurs paumes et leur imagination, les jeunes lecteurs participent pleinement à ce qu’ils découvrent. Sans en avoir l’air, ils entrent dans l’univers de la représentation, apprennent à structurer l’espace et à donner forme aux mots.

Architecte de formation, Martine Perrin conçoit ses livres comme des objets à manipuler, à observer sous différents angles. Elle invite à regarder autrement, à explorer les images comme des constructions, des volumes, des jeux d’apparence. Son approche visuelle et sensible stimule chez les plus jeunes la curiosité, le sens de l’observation et l’envie de créer, avec sérieux ou en riant — mais toujours avec les mains.

ACCES Éditions nous invite à découvrir un extrait avant sa parution :

À découvrir en librairie dès le 16 avril 2025.

Par Lefoulon Inès

Contact : il@actualitte.com