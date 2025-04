A69, méga-bassines, Amazon… Comment riposter avec le droit

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a pris la décision d’annuler l’arrêté préfectoral autorisant le chantier de l’autoroute A69. Ce jugement exceptionnel fait suite aux nombreuses mobilisations et attaques juridiques des habitants et militants qui s’opposaient à ce projet écocide. Pas moins de six recours juridiques ont été refusés avant que le septième soit couronné d’une victoire.

C’est dans cette optique que la publication d’un livre permettant une prise en main rapide et efficace de l’outil juridique nous a semblé essentielle. Ce manuel rédigé par des juristes et avocats membres de Terres de luttes permettra à chacun·e de défendre, à son échelle, des terres menacées.

Méga-bassines, A69, TGV Lyon-Turin... Si les projets d’infrastructures polluantes se multiplient, nombreuses sont aussi les luttes qui s’y opposent en dénonçant leurs conséquences nocives. Ces grandes mobilisations révèlent en creux l’existence de milliers de conflits à plus petite échelle : contre l’installation d’un entrepôt Amazon, d’un projet immobilier, d’une usine polluante, d’un poulailler industriel, d’une carrière… de nombreux groupes d’habitant·es s’organisent et s’opposent à leur implantation.

Face à des aménageurs guidés par une logique de profit, le recours au droit s’avère incontournable. Mais l’outil juridique effraie et s’en saisir est complexe. Aussi, en suivant le déroulé typique d’un recours juridique, ce manuel illustré explore tous les cas possibles, présente les différents acteurs et les étapes clés afin que chacune et chacun, au sein d’un collectif ou non, puisse défendre un territoire menacé.

Créée en 2022 par des militant·es issu·es des luttes de territoires et du mouvement climat, Terres de luttes accompagne les luttes locales de centaines de collectifs mobilisés contre des projets, sites ou aménagements ayant un impact sur l’environnement en France en proposant des formations (communication, juridique, financement…), en créant des liens et des actions inter-luttes.

L’association soutient ainsi l’émergence d’un nouveau récit, celui d’un monde juste et soutenable, défendu par ses habitants.

L'ouvrage Lutter contre les projets imposés et polluants est illustré par Elsa Lecarpentier.

