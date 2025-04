Boualem Sansal fait appel : peut-il encore prétendre à la grâce présidentielle ?

Quelques jours après sa condamnation à une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d'une amende de 500.000 dinars (soit environ 3450 €), Boualem Sansal fait appel, a annoncé son avocat, Me François Zimeray, à l’AFP.

L’écrivain, au cœur des tensions franco-algériennes depuis son arrestation le 16 novembre dernier à Alger, pouvait pourtant espérer recevoir une grâce présidentielle à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, qui marque la fin du ramadan. Cette fête est, en Algérie comme ailleurs, un moment symbolique de clémence et de pardon, où les autorités annoncent parfois des grâces collectives ou individuelles.

La justice ménage-t-elle une porte de sortie ?

Et les négociations avançaient en ce sens. À l’issue de sa garde à vue, les chefs d’accusation retenus contre Boualem Sansal relevaient d’infractions criminelles, normalement jugées par une cour d’assises ou son équivalent en droit algérien.

L’écrivain aurait, d’après Le Monde, franchi une « ligne rouge » par des déclarations au média d’extrême droite Frontières — dont il siège au comité directeur —, qui soutenaient la thèse affirmant que le territoire marocain aurait été amputé au profit de l’Algérie pendant la colonisation française.

Devant le tribunal, il était alors poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale », « outrage à corps constitué », « pratiques de nature à nuire à l’économie nationale », ainsi et pour la détention de contenus — vidéos et publications — jugés menaçants pour « la sécurité et la stabilité du pays ». L’infraction la plus lourde, celle d’« intelligence avec l’ennemi », figurait également dans les premiers chefs d’accusation.

Cette dernière a toutefois été écartée par la justice algérienne, qui a renvoyé l’affaire en correctionnelle. La peine finalement prononcée s’est révélée inférieure aux réquisitions du procureur général, qui avait demandé dix ans d’emprisonnement ferme et une amende deux fois plus élevée.

Diplomatie en coulisses

« L’idée qui circule à Alger est de faire vite condamner Boualem Sansal pour ouvrir la voie à une grâce présidentielle », rapportait même un avocat algérois dans Le Point, le 27 mars dernier. Et c’est dans ce contexte que, lundi 31 mars, le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Selon le communiqué de l’Élysée, le cas de Boualem Sansal aurait été évoqué dans le cadre plus large d’un processus de normalisation des relations entre Alger et Paris.

Une issue toujours incertaine

Mais une telle mesure reste, pour l’heure, au stade d’hypothèse. Et pour cause, la grâce présidentielle ne s’applique généralement qu’à l’issue d’une condamnation définitive. En faisant appel, Boualem Sansal aurait suspendu cette éventualité : la décision du tribunal correctionnel de Dar El Beïda est susceptible d’être modifiée, annulée ou confirmée en appel. D’ici là, la fête de l’Aïd-el-Fitr sera loin, et la fenêtre de pardon qui l’accompagnait, refermée.

Pourtant, Me Zimeray, son avocat, affirme que « l’appel ne fait pas obstacle à l’application du droit de grâce, en vertu de l’article 91 de la Constitution algérienne ». Ce dernier indique que « le Président de la République [...] dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine », mais laisse un flou quant aux modalités exactes de cette grâce.

À LIRE – Par-delà la tutelle de l’extrême droite française, libérez Boualem Sansal !

« S’il y a une perspective de geste humanitaire, il va de soi que je conseillerai à Boualem Sansal de se désister » de cet appel, a ajouté l'avocat. Cela fait bientôt 5 mois, depuis son arrestation à l’aéroport d’Alger, que l’octogénaire est détenu en prison, malgré son cancer et ses problèmes de santé.

Quant à son avocat, mandaté par les éditions Gallimard, il indique n’avoir jamais reçu de la part des autorités algériennes le visa qu’il avait sollicité afin de pouvoir assurer la défense de Boualem Sansal sur place.

Crédits image : ActuaLitté / CC-BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com