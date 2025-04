Trois titres en sélection finale du Prix des Hussards 2025

Pour sa douzième édition, le prix sera remis le 29 avril prochain à l’hôtel Lutetia, à l’occasion du centenaire de la naissance de Roger Nimier, et en présence de son fils, le docteur Martin Nimier. La cérémonie se tiendra sous le haut-patronage de Rachida Dati, ministre de la Culture.

Les ouvrages toujours en lice sont :

Il ne rêvait que de paysages et de lions au bord de la mer, de Gérard de Cortanze (Albin Michel)

Haut les Têtes, de Gabriel Saillard (Intervalles)

Tout le monde garde son calme, de Dimitri Kantcheloff (Finitude)

Le prix « Coup de Shako », remis par le même jury, a également annoncé sa sélection finale :

Les Lettres Qataries, de Gilles Martin-Chauffier (Albin Michel)

Alain Delon, un destin français, de Philippe Durant (Nouveau Monde Éditions)

Le jury est présidé par Éric Naulleau et réunit Marina Cousté et François Jonquères (secrétaires généraux du Prix), Philippe Bilger, Jean des Cars, François Cérésa, Bruno de Cessole, Arnaud Guillon, Stéphanie des Horts, Philibert Humm, Jérôme Leroy, Yves Thréard et Jean Tulard.

Le lauréat recevra 10.000 euros, dotation attribuée par Vivendi, ainsi que plusieurs récompenses offertes par les partenaires du prix que sont le restaurant Guy Savoy, le Grand Véfour, la maison Mettez et le mensuel Service littéraire. Il se verra également remettre une statuette conçue par le sculpteur Igor Ustinov.

L'an dernier, le Prix des Hussards a été attribué à Alexis Salatko en 2024 pour Jules et Joe. Le prix « Coup de Shako » a pour sa part récompensé José Giovanni, histoire d'une rédemption, Gilles Antonowicz.

