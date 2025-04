Troyes veut faire reconnaitre la mémoire du savant et poète Rachi

Créé le 30 juin 2023, le groupement d’intérêt public Rachi développe un programme cohérent, « Rachi de Troyes, lieu de mémoire européen », autour de six sites matériels, qui valorisent la mémoire de Rachi et ses disciples, les Tossafistes pour leur contribution à la construction de l’identité européenne.

Ces sites sont l’Institut Rachi (Institut universitaire et culturel européen), l’ancien quartier juif et la Maison Rachi à Troyes, ainsi que trois fresques du « Parcours Rachi », situées dans trois villages de l’Aube, tous au cœur de l’ancien comté de Champagne, qui était au Moyen-Âge un puissant fief économique et intellectuel, notamment grâce aux Foires de Champagne.

Ce GIP Rachi a été fondé par l’État (représenté par la Préfecture de l’Aube), la Région Grand Est, le Département de l’Aube, la Ville de Troyes et le Consistoire central, et compte à ce jour 7 membres actifs.

Un héritage conséquent

Rachi naît à Troyes, en Champagne, en 1040, où il passe ses jeunes années. À 18 ans, il part étudier dans les grands centres intellectuels du judaïsme de Rhénanie (Allemagne), d’abord à Mayence, puis à Worms. De retour à Troyes, il fonde sa propre école, qui accueille des élèves venus de l’Europe entière et prend alors le pas sur les écoles de Rhénanie. Rachi est considéré comme le Sage de sa génération. Il meurt à Troyes en 1105.

L’héritage de Rachi est toujours connu des communautés juives du monde entier. Ses commentaires de la Bible et du Talmud ont visé à rendre ces textes accessibles au plus grand nombre et ont inspiré ses disciples, les Tossafistes, qui ont sillonné la France et l’Europe dès le XIIe siècle. Recopiée, son œuvre a ainsi fait l’objet de commentaires par centaines, et a été imprimée dans toute l’Europe. Les manuscrits qui résultent de ce travail sont conservés dans quinze pays européens.

Le GIP Rachi a élaboré un dossier de candidature pour obtenir le label « Patrimoine européen », qui permet de bénéficier d’une communication au niveau européen et intègre le réseau informel des sites labellisés, qui se réunit une fois par an.

Le ministère de la Culture français a transmis le dossier de candidature à la Commission européenne, et Rachida Dati, la ministre de la Culture, s'en est félicitée le 28 mars dernier. Le dossier sera examiné par le jury européen du Label du patrimoine européen sous l’égide de l’Union européenne courant 2025.

