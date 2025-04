La sélection finale du Prix Aznavour des Mots d’Amour 2025

Fidèle à sa vocation littéraire, le prix poursuit son engagement avec rigueur, passion et exigence, après le succès des deux premières éditions.

La sélection finale 2025

Réunis ce mardi 1er avril, les membres du jury ont affiné leur choix parmi les nombreuses œuvres reçues. Les échanges ont été riches, les délibérations animées, et les votes particulièrement serrés. Le ou la lauréat(e) sera dévoilé(e) en mai 2025, lors d’une cérémonie qui se tiendra à l’Hôtel Particulier Montmartre, à Paris.

Chaque année, le Prix Aznavour des Mots d’Amour distingue une œuvre de langue française – roman, récit ou recueil de poèmes – publiée entre le 1er mai de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours. La dotation de 5000 € est remise à l’auteur ou l’autrice primé(e). Les ouvrages en lice proviennent exclusivement des maisons d’édition et éditeurs indépendants ayant répondu à l’appel de l’association.

Ce rendez-vous littéraire s’inscrit dans la continuité de l’héritage de Charles Aznavour, chanteur populaire et parolier dont les mots ont marqué des générations et continuent de toucher au cœur. « À travers ce prix, c’est l’âme d’Aznavour que je souhaite faire vivre », confie Mischa Aznavour, et d'ajouter : « Il était un lecteur passionné, admiratif des écrivains et profondément amoureux des mots. »

Charles Aznavour, qui a su exprimer avec singularité les élans, les doutes et les vertiges de l’amour, demeure une source d’inspiration inépuisable pour les auteurs d’aujourd’hui.

Sont finalistes pour le Prix Aznavour des Mots d’Amour 2025 :

La Barque de Masao, d’Antoine Choplin, Buchet-Chastel

Les grandes patries étranges, de Guillaume Sire, Calmann-Lévy

Je danserai pour toi, d’Aurélie Razimbaud, Denoël

Le don, de Kristina Gauthier-Landry, La Peuplade

Petite fille, de Valentine Tedo, Le Rocher

Le jury 2025 :

• Mischa Aznavour, président et fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour

• Léonor de Récondo, présidente d’honneur et lauréate du Prix 2024

• Marlène Schiappa, ancienne ministre, autrice, associée Tilder

• Tcheky Karyo, acteur, auteur-compositeur-interprète

• Chloé Deschamps, éditrice et autrice

• Christian Panvert, journaliste et grand reporter

• Pascal Nègre, imprésario

• Jacques Terzian, Fondateur du Prix du RomanNews Publicisdrugstore-Les Échos Week-End et membre fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour

• Gérard Davoust, Président d’honneur de la Sacem

Léonor de Récondo a remporté le prix Aznavour 2024 pour son roman Le Grand Feu.

Crédit photo : Cérémonie de l'édition 2024. Louella Boulland/ActuaLitté CC BY SA 2.0

