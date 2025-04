Marion Brunet lauréate du Prix Astrid Lindgren 2025

Souvent considéré comme le Prix Nobel de littérature jeunesse, il rend hommage l'autrice Astrid Lindgren, créatrice de Fifi Brindacier disparue en 2002, et récompense chaque année un auteur ou une autrice, un illustrateur ou une illustratrice, ou une institution de littérature jeunesse. L'an dernier l'institution australienne The Indigenous Literacy Foundation était primée.

Marion Brunet est la deuxième Française à être distinguée par ce prix, après Jean-Claude Mourlevat en 2021. Le prix lui sera remis à Stockholm le 9 juin.

Les livres de Marion Brunet s'inscrivent dans un présent en pleine effervescence, avec pour thèmes récurrents la crise climatique et la vulnérabilité sociale. Dans une écriture engagée et incisive, elle met en scène des jeunes en révolte contre une société corrompue. Les parties sombres et violentes de notre monde sont explorées dans des récits intemporels de Marion Brunet, en écho cinglant avec l'actualité. Pourtant, comme un contrepoids lumineux, l'amitié, la solidarité et la beauté de la nature y trouvent toute leur place.

- Jury du Prix Astrid Lindgren