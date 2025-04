Disparition de Michel Ollendorff, “passeur de savoirs” des libraires

L'École de la Librairie rend hommage à celui qui fut son « tout premier directeur », puisque l'organisme de formation a été créé en 1972 sous la forme d’une association de formation. Il était alors désigné comme l’Association de Formation De la Librairie (ASFODEL). Il deviendra l’Institut National de Formation de la Librairie après la signature d'une convention avec le Syndicat de la librairie française en 2001.

« Michel était bien plus qu’un formateur. Il était un passeur de savoirs, un guide pour de nombreuses générations de libraires, un passionné du livre et de la transmission. Son engagement, son enthousiasme et sa bienveillance ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer », souligne L'École de la Librairie dans son communiqué.

Au cours de sa carrière, il fut secrétaire général de la librairie La Procure, puis chef des ventes aux Éditions du Seuil.

L'ALIRE, Association des librairies informatisées & utilisatrices de réseaux électroniques, rappelle pour sa part que Michel Ollendorff « a également été l’un des théoriciens de notre métier, accompagnant libraires, associations et prestataires, et son ouvrage Le Métier de libraire a été le livre de chevet de générations de professionnels. Son travail a nourri la réflexion collective, et ses écrits continuent d’inspirer ses pairs. »

À LIRE - Les libraires aux États-Unis, “une profession unie et combative”

Les deux organisations listent les nombreuses qualités de l'homme, dont sa « générosité », son « sens de l'écoute », sa « disponibilité » et son « humour ».

Photographie : Michel Ollendorff (L'École de la librairie)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com