La direction de l'Institut national de l'histoire de l'art bientôt vacante

Placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Culture, l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) a pour mission de développer l'activité scientifique et de contribuer à la coopération scientifique internationale dans le domaine de l'histoire de l'art et du patrimoine.

À ce titre, il élargit la reconnaissance de la discipline, fédère les réseaux académiques et culturels, constitue et conserve des ressources documentaires précieuses, diffuse les résultats de ses recherches, favorise la coopération internationale et développe des contenus éducatifs et culturels.

Directeur général de l'INHA depuis 2016, alors nommé par décret du président de la République, Éric de Chassey a été renouvelé à deux reprises à son poste.

« Sous la direction d’Éric de Chassey depuis 2016, l’INHA s’est fortement transformé. Il est devenu le premier centre de documentation dans le domaine de l’histoire de l’art et ses programmes de recherche se sont ouverts aux grandes questions de société. Il a tissé des partenariats nationaux et internationaux, à l’instar du Forum culturel pour l’Ukraine. L’INHA a su renouveler ses publics par des manifestations scientifiques et culturelles inventives, notamment le festival d’histoire de l’art de Fontainebleau, ou encore par la création d’outils de formation, en particulier à l’attention des enseignants du second degré », soulignait le ministère de la Culture en 2022, à l'aube de son troisième mandat.

À LIRE - Fabrice Bakhouche élu président du conseil d’administration de l’INHA

Outre le dossier de candidature, une déclaration d'intérêts préalable sera réclamée aux prétendants et prétendantes pour le poste, indiquent les ministères de tutelle.

Plus d'informations sur les modalités de candidature à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com