Seconde sélection du premier Prix Léo Scheer

Le jury est composé de personnalités du milieu littéraire qui ont eu un lien de travail ou d’amitié avec les Éditions : Pascal Ory, de l’Académie française, qui y a publié le bel Anouchka, Claire Berest et Louis-Henri de La Rochefoucauld, qui eux, y ont publié leurs trois premiers livres, la critique littéraire Marie-Laure Delorme, l’écrivain et éditeur Stéphane Barsacq, Anne Ghisoli, la directrice de la Librairie Gallimard, Laetitia Berrut, qui dirige l’Hôtel Bedford aux côtés de son père, Gérard Berrut, Nathalie Rheims, auteur phare de la maison, et Angie David, qui la dirige.

Pour leur seconde sélection, il a retenu les ouvrages suivants :

Denis Podalydès, L’Ami de la famille (Julliard)

Catherine Cusset, Ma vie avec Marcel Proust (Gallimard)

Jean-Paul Kauffmann, L’Accident (Ed. des Équateurs)

Marie Nimier, La Côté obscur de la reine (Mercure de France)

Muriel Boselli, La Conquête de l’espace (La Tribu)

Le lauréat de la première édition du Prix Léo Scheer, recevra une dotation de 4000 €. Grâce à cet auteur et à son livre, Léo Scheer continuera d’apposer sa patte sur la littérature.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com