De mortelle à déesse : le premier tome de la trilogie Villains of lore

« Je tentais désespérément de survivre dans ce monde infesté de Titans et régi par les Spartes, des immortels issus de douze Maisons royales disposant de pouvoirs quasi-divins et d'une richesse obscène. J'étais une jeune fille abandonnée, pauvre, timide et bègue. Je ne cherchais qu'à me faire discrète, à cacher mes cicatrices, et soudain tout a changé… Un test sanguin a révélé que je faisais partie de cette puissante élite. Que j'étais l'une d'entre eux. Une Sparte.

Forcée d'entrer à l'Académie de Guerre, je dois à présent me soumettre à l'examen le plus exigeant jamais conçu. L'enjeu : déterminer si j'ai les talents requis pour devenir une immortelle. Pour cela, je vais juste devoir surmonter quelques légers écueils. Car mes professeurs ne sont autres qu'Achille et Patro, le terrifiant Duo écarlate, Charon, le nocher des enfers, et Auguste, fils de la guerre. J'ai aussi la désagréable impression que quelqu'un me suit où que j'aille. À moins que je ne sois en train de devenir cinglée. Cela dit, j'ai bien peur que l'un n’empêche pas l'autre… »

Jasmine Mas est une auteure de romantasy dont les livres se classent aux premiers rangs des ventes Amazon. Elle est diplômée d’Histoire classique à l’université de Georgetown et spécialiste du monde gréco-romain antique. Cette ancienne avocate consacre tout son temps libre à inventer des histoires de femmes fortes et de mondes magiques. Elle vit en Floride avec son mari Evan et leur chat baptisé Boo.

