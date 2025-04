La deuxième sélection du Prix Jean d'Ormesson 2025

Le 92e Prix des Deux Magots sera décerné le lundi 6 octobre 2025, à 12h, lors d’une cérémonie organisée au célèbre Café des Deux Magots. Présidé par Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain, ce prix figure parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises et occupe une place de choix dans le paysage des grands prix d’automne. Le lauréat 2025 succédera à Jean-Pierre Montal, récompensé l’an dernier pour son roman La Face nord, paru aux éditions Séguier.