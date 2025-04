Découvrez l'unique manuscrit antique de l'Iliade illustré

Avant Hélène de Troie de Robert Wise, les péplum kitchs des années 60, signés Giorgio Ferroni et Mario Girolami, ou Brad Pitt dans le rôle du fils de la néréide Thétis, l’Iliade ambrosienne a représenté les héros de l'épopée homérique. Cinquante-huit miniatures, découpées d'un manuscrit enluminé de l'Iliade d'Homère, également connu sous le nom d'Ilia picta.

Le manuscrit a été vraisemblablement produit à Constantinople entre 493 et 508. Cette datation, proposée par Ranuccio Bandinelli, repose sur l'abondance de la couleur verte dans les illustrations, couleur associée à la faction alors dominante à cette époque, partage History of Information.

Outre d'être une transcription visuelle du récit, elles donnent les noms des personnages et des lieux. Elles affichent aussi une diversité considérable dans les schémas de composition, allant du combat singulier aux scènes de bataille complexes, ce qui témoignerait d'un développement important et d'une longue histoire de l'illustration de l'Iliade.

Ambrosian Iliad (Milan, Biblioteca Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf.). Domaine public.

Parmi les scènes représentées, on peut voir la capture de Dolon, Achille sacrifiant à Zeus pour le retour sain et sauf de Patrocle, ou Hector tuant Patrocle tandis qu’Automédon prend la fuite.

Avant d'être préservé à la Biblioteca Ambrosiana à Milan, le fragment de l'Ilias Ambrosiana faisait partie de la collection de Gian Vincenzo Pinelli, humaniste, botaniste et collectionneur, dont la bibliothèque comptait des centaines de manuscrits et environ 8500 œuvres imprimées, probablement la plus grande collection en Italie au XVIe siècle.

Avec le Vergilius Vaticanus et le Vergilius Romanus, l’Iliade ambrosienne est l’un des trois seuls manuscrits illustrés de la littérature classique ayant survécu à l’Antiquité.

Le premier manuscrit enluminé du début du Ve siècle, contenant des fragments de l'Énéide et des Géorgiques de Virgile, est conservé à la Bibliothèque apostolique vaticane sous la cote Cod. Vat. Lat. 3225. Il comprend 76 folios et 50 miniatures. Le Vergilius Romanus ajoute des fragments des Bucoliques de Virgile. Rédigé sur 309 folios de parchemin de vélin, il est conservé à la Bibliothèque apostolique vaticane sous la référence Codex Vaticanus latinus 3867. L’Iliade ambrosienne est aussi le seul manuscrit antique connu à représenter des scènes de l'épopée.



Ces illustrations sont accessibles en ligne, notamment dans la base de données iconographique de l’Institut Warburg. On y trouve par ailleurs des interprétations artistiques ultérieures de l'Iliade, datées des XVe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, chacune traduisant l’épopée homérique selon les codes esthétiques et culturels de son époque.

Ambrosian Iliad (Milan, Biblioteca Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf.). Domaine public.

L’Iliade, l'épopée légendaire attribuée à Homère, plonge ses racines dans la richesse mythique de la Grèce antique pour narrer les péripéties héroïques et tragiques de la guerre de Troie. Ce poème s'articule autour de la colère d'Achille, le plus grand guerrier grec, dont le conflit avec Agamemnon déclenche une série d'événements qui affectent profondément le cours du siège de Troie.

Les thèmes de l'honneur, de la gloire, de la mortalité et de la destinée humaine sont tissés avec une poésie qui transcende les âges, capturant les aspirations et les douleurs universelles des hommes au cœur du combat.

À LIRE - Les Grecs par Isaac Asimov

Dans la lutte, les dieux de l'Olympe jouent aussi un rôle crucial. Ils interviennent directement dans les affaires humaines, symboles de l'inéluctabilité des destins des protagonistes.

Si l’Iliade ne relate que quelques jours de la dixième année du conflit, des récits ultérieurs comme l’Histoire de la destruction de Troie de Darès le Phrygien et l’Éphéméride de la guerre de Troie de Dictys de Crète ont également narré cette guerre. À la Renaissance, l’Iliade continue d’inspirer, influençant des tragédies et des réécritures. Récemment, on peut citer Omeros de Derek Walcott en 1990 et la version de Homère, Iliade par Alessandro Baricco en 2006, qui modernise le récit.

Crédits photo : Achille sacrifiant à Zeus, folios XXXXVII. Ambrosian Iliad (Milan, Biblioteca Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf.). Domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com