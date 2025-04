Rap, théâtre, chant... À Courbevoie, les livres changent de forme

Rap et littérature, ce n’est pas incompatible. Et pour le prouver, le festival des mots libres fait appel au rappeur Bart et son spectacle Victor HuGOAT, n1 du rap français. Outre le jeu de mots, l’artiste use de sa plume pour mêler ses deux passions : Victor Hugo et le rap.

La vie de l’écrivain romantique sera donc racontée entre divers couplets et refrain, afin de construire le « rap final biographique ». Avec la complicité du public, ils vont recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et même dialoguer avec le principal intéressé...

Un seul en scène musical

Récompensé par le prix du Jury aux planches de l’ICART en 2024, le spectacle sera joué à l’espace Carpeaux, mercredi 11 juin 2025. Le lendemain, c’est au tour de l’autrice et metteuse en scène française surnommée La Grande Sophie de faire vivre les mots sous une autre forme.

Le 12 juin, elle occupera seule la scène de l’espace Carpeaux, avec l’adaptation de son livre Tous les jours, Suzanne (Phébus, 2025). Elle lira, et chantera, les moments clé de la carrière d’une chanteuse : la sortie de neuf albums, de titres emblématiques, ses voyages, et se glissera dans les coulisses du métier…

Gainsbourg, portrait d’un artiste en devenir

Toujours dans l’univers musical, Les Mots Libres rendent hommage à Gainsbourg à travers un spectacle à mi-chemin entre théâtre et concert. Écrit par Jean-François Brieu, adapté par Magoni et mis en scène par David Fabre, ce biopic documenté retrouve dans les années 60.

À cette époque, le chanteur se cherche et précise sa personnalité. Il traverse une période riche de questionnements et de doutes, alors qu’il compose ses plus belles musiques. Pour accompagner cette scénographie, chanteurs et musiciens viendront sur scène. « Le texte est finement écrit, l’interprétation du comédien et des deux musiciens très juste », souligne le festival, qui accueillera cet événement le 23 juin au Cabaret jazz.

Du théâtre, de la musique, et bien plus encore

D’autres comédiens interpréteront les mots sur les terres de Courbevoie. Le 14 juin, les plus curieux assisteront à l’adaptation théâtrale du roman Le dîner, de Herman Koch (trad. Isabelle Rosselin, Belfond), adapté par Jean-Benoît Patricot.

Château en Suède, de Françoise Sagan, sera également à l’honneur à l’espace Carpeaux, le 19 juin. Mis en scène par Emmanuel Gaury & Véronique Viel, ils embarqueront les spectateurs à Stockholm, avec la famille Falsen.

D’autres théâtres et événements musicaux, dont la venue du groupe Percujam, seront proposés à Courbevoie autour du thème « Les mots en corps ».

À LIRE – Les librairies de Strasbourg célèbrent le printemps

Pour acheter des billets, et en savoir plus sur la programmation de cette 13e édition, cliquez ici.

Crédits image : Affiche du festival

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com