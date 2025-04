Une bibliothèque jeunesse pour les langues en danger

Par cette initiative conjointe, l’IBBY et l’UNESCO entendent unir leurs forces pour protéger la diversité linguistique dans la littérature destinée à la jeunesse et appellent à découvrir et partager des ouvrages écrits dans des langues menacées ou autochtones à travers le monde.

L’esprit des hommes

Cette collection constitue un appel international lancé aux éditeurs et aux institutions engagés dans la promotion de la lecture jeunesse, les invitant à soumettre des titres publiés au cours des trois dernières années dans des langues autochtones ou en voie de disparition.

Un comité international, réunissant des représentants de l’IBBY, de l’UNESCO et des experts reconnus de la littérature jeunesse, sélectionnera les titres qui composeront cette collection représentative de la diversité mondiale. Une attention particulière sera accordée aux ouvrages répondant aux Dix Résultats du plan d’action de la Décennie internationale des langues autochtones (IDIL 2022–2032).

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’à la fin de l’année 2025. La liste finale des ouvrages retenus sera présentée lors du Congrès mondial de l’IBBY, qui se déroulera à Ottawa, du 6 au 9 août 2026.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’IDIL 2022–2032, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, et vise à attirer l’attention mondiale sur la situation critique de nombreuses langues autochtones. Il entend mobiliser l’ensemble des acteurs pour leur préservation, revitalisation et valorisation.

Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. – Constitution de l’UNESCO, 1945

L’IBBY (International Board on Books for Young People), fondé en 1953 en Suisse, est une organisation à but non lucratif qui rassemble un réseau international d’acteurs œuvrant à rapprocher les enfants des livres. Présente dans 85 pays, l’IBBY vise à :

– promouvoir la compréhension internationale par le biais de la littérature jeunesse ;

– offrir à chaque enfant un accès à des livres de qualité littéraire et artistique ;

– encourager la publication et la diffusion d’ouvrages jeunesse dans les pays en développement ;

– et défendre les droits de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

L’UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, œuvre pour la paix et la sécurité par la coopération multilatérale dans ses domaines d’action. Comptant 194 États membres, elle est basée à Paris, présente dans 54 pays, et emploie plus de 2300 personnes.

Elle supervise plus de 2000 sites patrimoniaux (sites du patrimoine mondial, réserves de biosphère, géoparcs mondiaux), anime des réseaux de villes créatives, apprenantes, inclusives et durables, et coordonne plus de 13.000 écoles associées, chaires universitaires, centres de formation et instituts de recherche. Sa directrice générale est Audrey Azoulay.

Crédits photo : EU Civil Protection and Humanitarian Aid (CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com