La culture à l'épreuve de l'austérité : attention, ça va couper

La Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT appelle, le 20 mars prochain, les travailleurs et travailleuses du spectacle, des arts, de l'enseignement artistique, de l'audiovisuel, du cinéma et de la culture à une grève nationale. L'action vise à dénoncer une « politique austéritaire » et « la concentration vers les grandes puissances de l'argent ».