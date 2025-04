Le premier recueil de nouvelles de Silvina Ocampo enfin traduit en français 

Silvina Ocampo dépeint des personnages – souvent des enfants et des femmes – navigant entre rêve et cauchemar, à l’endroit où l’innocence et la violence s’entrecroisent. Celestina, petite fille fantomatique, danse pieds nus, Esperanza s’attache à un jeune garçon qui la manipule, Miss Hilton, malgré ses nombreux voyages, reste prisonnière des préjugés de sa société.

L’écriture de Silvina Ocampo est un voyage en soi, empreint de poésie et de suspense, où chaque détail d’apparence banal tend à basculer vers l’étrange. Les récits évoquent les mystères de l’âme humaine, les souvenirs enfouis et les moments où la réalité se fissure, laissant place à l’impossible ; thèmes qui traverseront toute l’œuvre de cette immense écrivaine et poétesse toujours à découvrir et saluée notamment par Mariana Enriquez dans son dernier livre Petite sœur (éditions du Sous-Sol, 2024).

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous en proposent les premières pages en avant première :

Entourée de figures littéraires – son mari, Adolfo Bioy Casares, son ami Jorge Luis Borges, sa sœur Victoria Ocampo, fondatrice de la revue et maison d’édition SUR –, Silvina Ocampo reste très attachée à son indépendance.

Silvina Ocampo (1903-1993) est une écrivaine importante de la littérature argentine. Durant sa jeunesse, elle étudie le dessin et la peinture à Paris avec Giorgio de Chirico et Fernand Léger avant de se consacrer à la littérature vers l’âge de trente ans.

Son œuvre littéraire est principalement composée de recueils de poèmes, de nouvelles et de courts romans. Depuis 2017, les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont entrepris de mieux la faire connaître en France. Elles ont publié La Promesse (2017), Sentinelles de la nuit (2018), Inventions du souvenir (2021) et Les Répétitions (2023), tous traduits par Anne Picard, contribuant ainsi à découvrir ou redécouvrir une œuvre majeure de la littérature mondiale.

