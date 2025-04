Le "petit Prix Nobel" : Timothée de Fombelle et Grégoire Solotareff en lice

Considéré comme la plus haute distinction internationale dans le domaine de la littérature jeunesse, le Prix Hans Christian Andersen honore depuis 1956 des auteurs et, depuis 1966, des illustrateurs dont l’œuvre complète a marqué durablement la littérature pour enfants. Le prix comprend une médaille d’or et un diplôme, remis lors d’une cérémonie officielle organisée à l’occasion du Congrès mondial biennal de l’IBBY.

À la clôture de la période de candidature, le 15 février 2025, 78 artistes (41 auteurs et 37 illustrateurs) issus de 44 pays ont été retenus. Ce chiffre constitue un record absolu dans l’histoire du prix, tant par le nombre de participants que par la diversité géographique des pays représentés. Parmi eux, l'auteur Timothée de Fombelle et l'illustrateur Grégoire Solotareff représentent la France.

Les lauréats sont désignés par un jury international indépendant, composé de spécialistes reconnus de la littérature jeunesse. L'an dernier, le prix avait été décerné à l'Autrichien Heinz Janisch dans la catégorie auteur et au Canadien Sydney Smith pour la partie illustrateur.

Deux figures de la littérature jeunesse francophones

Timothée de Fombelle est l’une des voix majeures de la littérature jeunesse contemporaine en langue française. Né en 1973 à Paris, il se fait d’abord connaître comme auteur de théâtre avant de se tourner vers le roman. Tobie Lolness (Gallimard Jeunesse, 2006), une dystopie écologique et poétique, rencontre un immense succès critique et public, traduit dans plus de trente langues.

Depuis, il poursuit une œuvre singulière : le diptyque Vango, fresque historique traversant l’Europe de l’entre-deux-guerres, Le Livre de Perle, ou encore Alma, trilogie dense sur l’esclavage, où il conjugue rigueur historique et souffle romanesque.

Grégoire Solotareff est né en 1953 en Égypte, d'un père médecin et critique d'art d'origine libanaise et d'une mère illustratrice d'origine russe. Il est l’un des auteurs-illustrateurs les plus emblématiques de la littérature jeunesse francophone. D’abord médecin, il abandonne la discipline dans les années 1980 pour se consacrer à l’illustration et à l’écriture d’albums. Son style graphique, reconnaissable par ses couleurs vives, ses formes simples et lignes expressives, s’accompagne d’une grande exigence littéraire.

Son œuvre la plus célèbre, Loulou (1992), qui est devenue un classique du genre, raconte une histoire d'amitié entre un petit lapin et un jeune loup. Elle a connu plusieurs suites, des adaptations théâtrales et même un film d’animation qui a gagné le César 2014 du meilleur long-métrage d'animation. Grégoire Solotareff est aujourd'hui l'auteur plus de 150 ouvrages, souvent publiés à L’École des loisirs.

L'ensemble des auteurs et illustrateurs sélectionnés est à retrouver ci-dessous :

Argentine : Sandra Siemens et María Wernicke

Australie : Emily Rodda et Bruce Whatley

Autriche : Elisabeth Steinkellner et Helga Bansch

Belgique : Thomas Lavachery et Leo Timmers

Bulgarie : Maya Dalgacheva et Iassen Ghiuselev

Canada : David A. Robertson et Josée Bisaillon

Chili : María José Ferrada

Chine : Jin Bo et Cai Gao

Colombie : Irene Vasco et Ivar Da Coll

Croatie : Sanja Pilić

Chypre : Andri Antoniou et Louiza Kaimaki

Danemark : Kim Fupz Aakeson et Rasmus Bregnhøi

Équateur : Edna Iturralde

Égypte : Rania Hussein Amin et Walid Taher

Estonie : Andrus Kivirähk et Anne Pikkov

Finlande : Timo Parvela et Linda Bondestam

France : Timothée de Fombelle et Grégoire Solotareff

Allemagne : Andreas Steinhöfel et Nikolaus Heidelbach

Grèce : Manos Kontoleon et Photini Stephanidi

Inde : Atanu Roy

Iran : Ahmad Akbarpour et Alireza Goldouzian

Irlande : Eoin Colfer

Italie : Beatrice Masini et Beatrice Alemagna

Japon : Yoko Tomiyasu et Hiroshi Abe

Corée du Sud : Lee Geum-yi et Kim Dong-soo

Lettonie : Inese Zandere et Gundega Muzikante

Liban : Sanaa Chabbani et Joelle Achkar

Maroc : Elhassan Benmouna

Pays-Bas : Edward van de Vendel et Thé Tjong-Khing

Norvège : Maria Parr et Øyvind Torseter

Palestine : Sonia Nimr

Philippines : Eugene Y. Evasco et Beth Parrocha

Pologne : Iwona Chmielewska

Portugal : Alice Vieira et Teresa Lima

Russie : Anton Lomaev

Slovénie : Anja Štefan et Alenka Sottler

Espagne : Maite Carranza et Elena Odriozola

Suisse : Franz Hohler et Catherine Louis

Turquie : Aytül Akal et Ayşe İnan

Ukraine : Sashko Dermanskyi et Kateryna Shtanko

Émirats arabes unis : Maitha Al Khayat et Abdullah Alsharhan

Royaume-Uni : Michael Rosen et Emily Gravett

États-Unis : Pam Muñoz Ryan et Sophie Blackall

Ouzbékistan : Muhabbat Yuldasheva

