Le Prix SFFF Suisse 2024 remis à Sara Schneider

La seconde édition du Prix SFFF Suisse s'est conclue le 19 mars 2025, au Salon du Livre de Genève, où l'oeuvre lauréate a été dévoilée à l'issue d'un panel modéré par Aliénor Vauthey. Cette année, cinq livres emblématiques de la littérature de l'imaginaire suisse-romande étaient en lice, mettant à l'honneur un genre aussi riche que varié.

C'est le roman Place d'Âmes, de l'auteure jurassienne Sara Schneider, publié chez PVH éditions, qui a obtenu la préférence du jury. Cette uchronie fantastique aborde avec recherche et poésie l'histoire jurassienne, en donnant vie aux fantômes d'anciens militants et en teintant la narration d'une pointe de sorcellerie.

Place d'âmes, en quelques mots :

Le Jura est une terre où le surnaturel affleure, imprégnant les pâturages et tissant un lien profond entre ses habitants et leur environnement. Certains, plus sensibles que d’autres, perçoivent cette magie ancestrale ; ils ressentent dans leur propre chair les blessures infligées à leur terre.

Au XVIIᵉ siècle, on les accusait de sorcellerie et les condamnait aux flammes. Mais que se passerait-il si l’un de ces êtres vivait aujourd’hui, au cœur de paysages mutilés par une place d’armes ? Et s’il faisait surgir du passé quelques âmes combattantes pour reprendre le flambeau, restaurer l’équilibre et rendre à la nature sa puissance enchantée ?