Marc Baratin élu par l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de grammaire et docteur d'État, Marc Baratin a été professeur de langue et de littérature latines à l'université Lille 3 Charles de Gaulle.

Latiniste spécialiste de l'histoire des théories linguistiques dans l'Antiquité romaine, il est notamment l'éditeur et le traducteur de l'œuvre du grammairien Priscien.

Il a publié, entre autres, L’analyse linguistique dans l’Antiquité classique, en collaboration avec Françoise Desbordes (Klincksieck, 1981), La naissance de la syntaxe à Rome (Éditions de Minuit, 1989), ou encore le Dictionnaire des synonymes de la langue française, en collaboration avec Marianne Lorenzi (Hachette, 1996).

Par un décret du 28 mars 2025, le président de la République, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a approuvé l'élection du 21 février dernier. Marc Baratin siègera donc au fauteuil de Jean-Pierre Babelon (1931-2024).

Fondée en 1663, sous le règne de Louis XIV et à l’initiative de Colbert, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est l’une des cinq Académies dont la réunion forme l’Institut de France. Elle est installée depuis 1805 dans le Palais de l’Institut, à Paris.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres « contribue tout particulièrement, par les communications et notes d’information présentées lors de ses séances, à la résonance nationale et internationale des études et des découvertes récentes en matière de science et d’érudition ; elle se distingue également par son inlassable activité d’édition qui en fait l’un des grands centres de publication scientifique français », précise l'institution sur son site internet.

Photographie : L'Institut de France, qui abrite l'Académie des inscriptions et belles-lettres (Nitot, CC BY SA 2.5)

