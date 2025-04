Tiré de faits irréels, ou l’éditeur qui refusait de sombrer

Tonino Benacquista, après s’être entretenu avec plusieurs éditeurs et éditrices, met en scène la maison Bertrand Dumas Édition, fondée par son personnage principal, Bertrand. Ce dernier, page après page, tente de jouer ses dernières cartes pour sauver son entreprise, son enfant, son premier enfant.

Le récit se construit autour d’un jeu de narration entre la voix de l’auteur et un discours en italique qui prend de la hauteur, offrant un recul nécessaire. Cette alternance permet d’explorer à la fois l’introspection du personnage et la vision plus large de son entourage, de ses émotions et de la réalité qui l’engloutit. Ce procédé offre une compréhension plus brute et plus directe des émotions et des choix des protagonistes. Une immersion totale dans les affres du monde de l’édition, entre passion et désillusion.

Autour de lui gravitent plusieurs auteurs, dont certains apparaissent comme des caricatures, probablement inspirées des recherches de Benacquista et de références littéraires. C’est un voyage au cœur d’un métier particulier : choisir un manuscrit parmi des milliers. Sur quels critères, avec quel instinct, s’adapter aux publics visés, les relations avec ses auteurs. Toutes ces perspectives sont étudiées à travers le personnage de Bertrand.

Plongé dans la peau de Bertrand, le lecteur découvre un éditeur qui, bien qu’entouré d’auteurs, n’a jamais semblé aussi seul. Lui qui, durant toute sa carrière, a condamné des centaines de manuscrits aux Limbes, se retrouve aujourd’hui lui-même aux portes du néant.

Face à la crise, il se tourne vers ses auteurs vedettes, ceux qui se vendent le mieux, ceux qui lui promettent une suite depuis des années. Mais ce gouffre financier le pousse à renouer avec son passé et notamment avec Enzo, un ami de longue date dont l’amitié s’est ternie après un incident lié à un livre... et pas n’importe lequel.

Au fil du roman, Bertrand tente de garder la tête hors de l’eau, de ne pas sombrer totalement. Benacquista dresse son portrait à travers ses compagnons de route : ses auteurs, mais aussi sa femme.

Très intellectuel, spirituel, inspiré par Borges qui semble presque dicter sa vie, Bertrand ne verra pas venir la solution à son problème. Elle ne surgira pas des Limbes, bien au contraire : c’est un coup de pouce du destin qui changera tout.

Par Clotilde Martin

