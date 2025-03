Faïza Guène, dans son roman Kiffe kiffe hier ?, revisite le personnage de Doria, introduit dans Kiffe kiffe demain (2004). Désormais âgée de 35 ans, Doria est mère célibataire d'un garçon de 7 ans et réside toujours à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Après avoir quitté son mari, Steve Morel, elle se retrouve au chômage et observe les transformations de son environnement, notamment la gentrification de son quartier et les tensions sociales qui en découlent.

Le récit s'ouvre sur une scène où Doria, en retard, doit emmener son fils à l'école. Cette introduction contraste avec celle du précédent roman, où l'adolescente était passive face aux événements. Ici, Doria est active, jonglant entre ses responsabilités maternelles et les défis quotidiens.

L'humour caractéristique de Faïza Guène imprègne le texte, débouchant sur une critique sociale incisive. Doria ironise sur les changements de son quartier, l'attitude des nouveaux habitants et les contradictions de la société française contemporaine. Elle navigue entre nostalgie et lucidité, questionnant le passé et le présent avec une voix à la fois tendre et mordante.

Le roman aborde des thèmes tels que l'identité, le racisme et le passage du temps. Doria, en tant que femme d'origine maghrébine, mère célibataire et chômeuse, incarne les défis auxquels sont confrontées de nombreuses personnes issues des quartiers populaires. Son regard sur la société française reflète les préoccupations de diverses communautés, offrant une perspective nuancée et authentique.

Faïza Guène, fidèle à son style, mêle oralité et expressions argotiques, conférant au texte une vitalité et une proximité avec le langage quotidien. Les dialogues sont vifs, les situations dépeintes avec réalisme, permettant au lecteur de s'immerger dans le quotidien de Doria et de son entourage.

Kiffe kiffe hier ? s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Faïza Guène, offrant une réflexion sur l'évolution des individus et des sociétés, tout en conservant une légèreté et un humour qui rendent la lecture agréable et stimulante.

Ce livre figure dans la sélection du Prix de la Porte Dorée 2025.

DOSSIER - Bande dessinées et Romans du Prix de la Porte Dorée 2025