L'administration Trump, "un coup direct porté à l'accès à la culture"

La culture sous pression aux États-Unis

Suppressions d’agences, coupes dans les financements, pression politique : c’est tout un écosystème culturel et éducatif qui vacille.

Ces dernières semaines, plusieurs décisions de l’administration Trump ont provoqué une vive inquiétude dans les milieux culturels, académiques et éducatifs du pays.

Éclairages :

1. La suppression de l’IMLS : un coup direct porté à l’accès à la culture

La disparition programmée de l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) – seule agence fédérale dédiée au financement des bibliothèques et musées – priverait plus de 125.000 bibliothèques et 35.000 musées de soutien fédéral, en particulier dans les zones rurales ou défavorisées.

Au-delà de la fermeture de sites, c’est tout un écosystème de services essentiels qui est en jeu : accès gratuit à internet, programmes d’alphabétisation, formation des bibliothécaires, collections numériques. Alerte sur un risque réel de démantèlement d’un pilier fondamental de la vie publique américaine.

2. L’édition académique sous pression

Les maisons d’édition universitaires tirent la sonnette d’alarme. Alors que les financements liés à la diversité sont coupés et que les procédures d’évaluation scientifique sont réorientées vers des « priorités d’agence », les bibliothèques universitaires deviennent de plus en plus frileuses à l’idée d’acheter des ouvrages sur des sujets jugés sensibles, comme la race, le genre ou la justice sociale.

Cette dérive compromet des années de progrès en matière de bibliodiversité et de recherche. Ce n’est pas seulement une question de budget : c’est une menace directe sur la production et la circulation d’un savoir ouvert et diversifié, avec un impact potentiel pour la publication de ce type d’ouvrages par les éditeurs américains.

3. Une remise en cause culturelle plus large

Il ne s’agit pas d’une série de décisions isolées, mais bien d’une stratégie cohérente visant à redéfinir les institutions culturelles et éducatives à travers un prisme politique. Sous couvert de réduction du périmètre fédéral, des agences considérées comme « non essentielles » sont supprimées, au détriment de l’accès à la culture, à la connaissance et à la formation.

Les conséquences seront durables, notamment pour les jeunes générations qui risquent de grandir privées d’outils fondamentaux pour développer leur pensée critique, leur créativité et leur engagement citoyen.

Chez FPA, nous continuons, à notre niveau, à faire circuler les livres et les idées entre les États-Unis et la France.

Qu'est-ce que la FPA ?

The French Publishers’ Agency (FPA) est une agence littéraire américaine fondée en 2003, spécialisée dans la représentation des éditeurs français auprès des éditeurs anglophones, en particulier aux États-Unis.

À LIRE – Bibliothèques : face aux assauts trumpistes, “une vigilance internationale”

Elle joue un rôle d’intermédiaire dans la vente des droits de traduction de livres français vers l’anglais, et se concentre exclusivement sur le marché nord-américain.

Crédits image : The French Publishers’ Agency

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com