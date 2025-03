Le printemps des librairies : entre floraisons et flétrissures

À Rouen, l’association Pagaille s’apprête à ouvrir d’ici fin mai 2025 une librairie associative exclusivement dédiée à la littérature jeunesse, sur la rive gauche, près du Jardin des Plantes. Portée par Agathe Leballeur, également future libraire, l'enseigne proposera à la fois la vente de livres - neufs et d’occasion - et des animations : ateliers créatifs, lectures, découvertes des techniques d’édition.

Installée dans un local de 36 m² partagé avec la microbrasserie La Brique, elle se veut vivante, conviviale et familiale. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer son aménagement. Le projet est né d’une librairie mobile montée sur vélo...

De Gonesse à Noirmoutier, les librairies bourgeonnent

À Gonesse, dans le Val-d’Oise, Céline Marault ouvre sa librairie indépendante, L’Expérience. Âgée de 29 ans, elle s’installe rue de Paris, dans un local municipal rénové de 54 m². Soutenu par la ville et l’agglomération Roissy-Pays-de-France, ce projet répond à un réel besoin culturel, en première librairie indépendante de l’est du département. L’ouverture officielle a été réalisée le 28 mars. La librairie propose 5000 ouvrages répartis en sept grands thèmes. Un pari audacieux pour revitaliser le centre-ville.

Ce même mois de mars, la librairie Al Najah a ouvert ses portes à Elbeuf en Seine-Maritime, 36 rue Jean-Jaurès. Installée dans les anciens locaux d’une auto-école, elle met en valeur la culture musulmane à travers une large sélection de livres, parfums, tapis, puzzles, vêtements religieux et coffrets cadeaux. Fondée par Driss, ancien technicien en reconversion, la boutique répond à un besoin local en offrant des produits accessibles, sans avoir à se rendre à Rouen ou Paris. Située près de la mosquée, elle se veut un lieu de partage et d’échange, ouvert à tous.

À Dol-de-Bretagne, Anne Méner et Patrick Lenormand ont ouvert le 22 mars 2025 La Belle Aventure, une nouvelle librairie installée à la place de l’ancienne librairie d’Éric Papail. Tous deux passionnés de lecture, ils se lancent ensemble dans ce projet, soutenus par le Centre national du livre et l’association Les Cigales. Le lieu a été repensé et agrandi pour accueillir un large choix d’ouvrages : littérature, jeunesse, polars, BD, sciences humaines, guides touristiques, ainsi qu’un rayon papeterie. Ils souhaitent en faire un lieu de partage, d’échanges et de rencontres littéraires.

À Bordeaux, la librairie Pégase, spécialisée dans le bien-être et les spiritualités, a été reprise par Alexia Bernard. Diplômée en naturopathie et psychothérapie, également danseuse et chorégraphe, elle s’est lancée sans expérience en librairie, soutenue par l’ancienne gérante et les salariées en poste. Située rue Toulouse-Lautrec, la boutique propose un large choix d’ouvrages, d’oracles, de tarots et d’objets spirituels. Alexia Bernard entend bien préserver l’âme du lieu, bien ancré depuis 40 ans dans le paysage bordelais.

Après trois mois de travaux, la librairie Lucioles a rouvert ses portes le samedi 29 mars sur la place du Palais, à Vienne dans l'Isère. Véritable institution du centre-ville, elle a retrouvé ses fidèles lecteurs, venus nombreux pour l’occasion. La librairie Trait-d’union rouvre également ses portes à Noirmoutier-en-l’Île en Vendée, le mercredi 2 avril, après trois mois de fermeture hivernale. Pour célébrer le printemps, l’équipe s’étoffe avec deux nouvelles recrues, Alexandra Cagniant et Claire Brossard. Menée par Bénédicte Desprez, la librairie propose un programme riche et convivial. Un nouveau souffle pour ce lieu chaleureux et incontournable de la vie locale.

La librairie luxembourgeoise Ernster ouvrira en juillet 2025 son 11e point de vente à Dudelange, au 48-52 avenue G.-D. Charlotte, dans les anciens locaux de Formula Sports. Fondée en 1889, l’entreprise familiale a fêté ses 135 ans en 2024. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans une dynamique culturelle locale forte, saluée par la Ville. Ernster possède déjà dix magasins à travers le pays. Fernand Ernster, à la tête de l’entreprise depuis 1989, passera prochainement le relais à son fils Paul. L’enseigne emblématique du centre-ville de Luxembourg, fondée par Pierre Ernster, reste le cœur historique de la marque.

À Toulouse, la librairie Les Feuillets libres, installée depuis 24 ans rue des Lois, a dû déménager en raison de la vétusté de son immeuble, placé sous arrêté de sécurité. Face à une forte hausse de loyer, le gérant Fabrice de San Mateo a saisi l’occasion de quitter les lieux. Il rouvre sa boutique le 11 mars 2025 au 17 rue Arnaud Bernard, dans un local municipal réaménagé grâce au dispositif Commerce Avenir. L'enseigne conserve son esprit d’origine, spécialisé dans les livres anciens et universitaires. Un nouveau souffle à quelques rues du cœur historique.

Résilience et fermetures

À Montauban-de-Bretagne, la librairie-papeterie Fixot (Discount 35) cherche cette fois un repreneur pour 2025. Fondée en 2009 par Christine Fixot, l’enseigne familiale est aujourd’hui tenue avec ses enfants Rudie, Owen et Eva. Situé rue de Rennes, le magasin de 280 m² propose librairie, papeterie, jeux, presse, services et Mondial Relay. Face à un virage professionnel, Christine Fixot a choisi de sécuriser son avenir en prenant un emploi salarié. L’équipe souhaite transmettre une affaire stable et viable, ouverte aux propositions, avec accompagnement possible pour une reprise en douceur.

À Angers, la librairie Contact et la Sadel, deux commerces emblématiques, ont été mises en vente le 17 mars 2025 par la société SavoirsPlus. Trente-deux emplois seraient menacés si aucun repreneur n’est trouvé d’ici six mois. Les anciens salariés, dont l’ex-directeur général Pascal Moysan, mais aussi les fondateurs de la Sadel et les syndicats, se mobilisent pour sauver ces enseignes. Ils espèrent maintenir leur activité au sein de la Scop. Ces enseignes historiques pourraient disparaître après 50 ans d’existence. Une réunion publique est organisée le 2 avril à la Bourse du travail. Force ouvrière dénonce une gestion « purement capitaliste ».

Dans un communiqué, l’association des fondateurs et amis de la Sadel (Afasadel), la Fédération des Œuvres laïques (FOL) et les syndicats SNUipp et FSU, sont formels : « Nous refusons cette perspective. Nous vous invitons à une réunion publique pour échanger sur la situation et les actions à entreprendre. »

À Périgueux, les libraires Sabine Agraffel et Pierre Derensy lancent une cagnotte participative pour financer le déménagement de leur librairie indépendante Des livres et nous. Installée jusqu’ici rue Wilson, elle s’apprête à rejoindre la rue Taillefer, en plein centre-ville. Les fonds serviront à aménager le nouveau local : mobilier, étagères, vitrines. L’objectif est fixé à 4000 euros. Avec humour, les libraires interpellent « leurs amours de clients », et la mobilisation est déjà forte, puisque l'objectif est quasi atteint. La cagnotte est accessible sur Ulule.

Confrontée à des tensions de trésorerie, la librairie Le Passage d’Alençon a été placée en redressement judiciaire début mars 2025 à la demande de son gérant, Pierre Lenganey. L’objectif est de préserver l’activité, tout en élaborant un plan de remboursement des créanciers et de développement. La librairie reste ouverte, les commandes accusant seulement un léger retard. L’équipe de 14 personnes continue son travail normalement. Pour Lenganey, la situation est sérieuse mais pas désespérée. Le soutien du public est désormais crucial.

Moins d’un an après son ouverture à Lille, la Librairie Mauve, spécialisée dans le livre d’art, ferme ses portes. Son fondateur, François Olivier, lucide et digne, assume ce choix sans chercher de coupables. Malgré un concept original, le commerce n’a pas trouvé son public. Il témoigne des difficultés persistantes d'un secteur.

Les deux librairies franciliennes de La Barque aux livres, situées à Esbly et aux Ulis, ferment également leurs portes après quatre et deux ans d’activité. Leur gérant, Joël Broulou, évoque un enchaînement de difficultés : échec d’un projet d’expansion, départ de son associé, suppression du rayon presse, loyers trop élevés et baisse de fréquentation. Le chiffre d’affaires chute drastiquement en 2024, entraînant la fermeture. Touché par le soutien des clients, il souligne le rôle social des librairies indépendantes. L’activité se poursuit en ligne, sous un nouveau nom, Le Nuage aux livres. Il prépare également un livre témoignage.

Un label, un OQTF, Mein Kampf



À Nîmes, la librairie Goyard continue de s'appuyer sur les prix littéraires pour dynamiser ses ventes, avec Houris de Kamel Daoud (Goncourt, 2024) en tête. La littérature française en grand format domine, suivie par le poche et des succès locaux comme Nimeño II. Si l'année 2024 a connu un léger rebond, le secteur reste fragile, notamment en raison de la baisse de lecture chez les jeunes. La New romance et les mangas séduisent les plus jeunes, tandis que les lecteurs réguliers ont souvent plus de 40 ans.

Installée à Foix, dans l'Ariège, depuis 2019, la librairie Le Cachalot, gérée par Marie Foray, propose une offre généraliste mêlant fiction, BD, essais et jeunesse. Engagée et indépendante, elle privilégie les éditeurs alternatifs tout en restant ouverte aux grandes maisons. Ancienne étudiante en philosophie et sociologie, elle s’est lancée dans cette aventure par passion.

À Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, la librairie La Cédille, fondée en 2014 par Armelle et François Guéguen, a reçu le label Librairie de Référence pour trois ans. Il valorise leur engagement à promouvoir le fonds et les classiques, au-delà des nouveautés. La librairie généraliste propose un large choix de livres pour tous les âges et organise régulièrement des rencontres et dédicaces. Le duo insiste sur l'importance du conseil et du dialogue avec les lecteurs. Le label renforce leur visibilité auprès des éditeurs et souligne la qualité de leur travail. Une belle reconnaissance pour ce lieu vivant et engagé.

La librairie Tschann, fondée en 1929 par le couple Louis Tschann et Marie-Thérèse Castex, est une institution du boulevard du Montparnasse. Fréquentée par les Montparnos et des figures littéraires comme Céline ou Beckett, elle s’est imposée comme un bastion de la création contemporaine. Dirigée ensuite par leur fille Marie-Madeleine, elle a défendu de nombreux jeunes auteurs et a joué un rôle clé dans la mobilisation pour la loi sur le prix unique du livre. Sauvegardée dans les années 1980, elle a déménagé au numéro 125 du boulevard. Aujourd’hui, Yannick Poirier et Fernando Barros poursuivent l’aventure dans ce lieu bientôt centenaire.

Retour au dramatique : le 19 mars 2025 à Aix-en-Provence, Luka Tchanturia, un ressortissant géorgien sous OQTF, a volé la caisse de la librairie La Licorne, de 5750 €, avant de fuir en voiture. Lors de son interpellation, un policier de la BAC a été blessé en tentant de l’arrêter. Jugé en comparution immédiate, le prévenu a reconnu le vol mais nié les violences. Le tribunal l’a relaxé pour la conduite sans permis, mais l’a condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt, interdiction définitive du territoire français et confiscation du véhicule. Le parquet avait requis 12 mois avec sursis et trois ans d’interdiction.

À Mably, dans le département de la Loire, l’antenne d’Emmaüs a retiré de ses rayons deux exemplaires de Mein Kampf après le signalement d’un visiteur. Alertée, la section roannaise de la Licra s’est rendue sur place le 24 mars 2025 pour constater le retrait des ouvrages. L’association rappelle que, bien que légal, ce livre antisémite ne doit pas être exposé et doit comporter un avertissement en ouverture. Les bénévoles d’Emmaüs, peu informés sur ce cadre légal, ont reconnu leur erreur. Un dialogue constructif s’est engagé avec la Licra, qui propose une future intervention de sensibilisation auprès des équipes d’Emmaüs.

Le samedi 26 avril 2025, la 27e Fête de la librairie indépendante rassemblera près de 700 librairies francophones, dont 32 en Bourgogne-Franche-Comté. L’événement célèbre le rôle singulier des librairies dans la société. Un ouvrage collectif, Esprit es-tu là ?, tiré à 26.000 exemplaires, sera offert aux visiteurs. La présidente de l’association Verbes, Marie-Rose Guarniéri, insiste sur l’émotion d’être « les confidents privilégiés des lecteurs ». En région, des villes comme Dijon, Besançon, Nevers ou Chalon-sur-Saône participeront activement à cette fête du livre.

Enfin, traversons l'Atlantique, avec les librairies indépendantes canadiennes qui s'inquiètent de l'imposition, à partir du 2 avril 2025, de droits de douane de 25 % sur les livres importés des États-Unis. Cette mesure, jugée sans précédent, pourrait entraîner la fermeture de nombreuses librairies, déjà fragiles économiquement. Certains livres canadiens, imprimés ou entreposés aux États-Unis, seraient également affectés. Les professionnels du secteur dénoncent une menace pour l’industrie du livre au Canada et appellent à l’exemption des produits culturels, historiquement préservés. Une mobilisation citoyenne est en cours pour interpeller les élus et tenter de faire retirer les livres de cette liste tarifaire.

