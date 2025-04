L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur visée par une députée

À partir du 8 avril prochain, l'Assemblée nationale débattra, en séance publique, du Projet de loi de simplification de la vie économique. Porté dans les premiers temps par l'ex-ministre de l’Économie Bruno Le Maire, il a été repris par le gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre, en janvier dernier, avait critiqué une « bureaucratie [...] trop lourde » et, selon lui, « incroyablement nuisible au développement du pays ».

Ce projet de loi comprend 26 mesures « de simplification », qui visent essentiellement les démarches administratives des entreprises, et les relations de ces dernières avec l'administration. Les sénateurs, lors de leur examen, ont adopté un certain nombre d'amendements, supprimant par exemple le délai d'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise.

Avant l'examen de ce projet de loi en séance publique par l'Assemblée nationale, une commission spéciale réunissant 71 membres, composée à la proportionnelle des groupes, a passé en revue le texte du Sénat afin de l'amender.

Un coût « exorbitant »

Parmi les amendements déposés par les députés, celui d'Anne-Laure Blin (Maine-et-Loire, Droite Républicaine), derrière la référence CS422, qui proposait, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi de simplification de la vie économique, la remise d'un rapport « sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur », remis par le gouvernement au Parlement.

Dans l'exposé sommaire de sa proposition, Anne-Laure Blin, soutenue par Frédérique Meunier (Corrèze, Droite Républicaine), Nicolas Ray (Allier, Droite Républicaine), Hubert Brigand (Côte-d'Or, Droite Républicaine) et Josiane Corneloup (Saône-et-Loire, Droite Républicaine), explique que le « coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels ».

Elle assure que les missions de l'institution seraient déjà assurées par d'autres institutions : « [C]hacune des universités françaises a déjà la responsabilité de conserver la documentation universitaire produite sur son territoire. La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a en outre déjà la responsabilité de conserver les ouvrages parus, il serait opportun de lui confier la charge de la maintenance du Sudoc dans ses services compétents. »

Rappelons que l'Abes, sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se consacre essentiellement à la fourniture des métadonnées aux établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que des outils pour signaler et administrer les ressources documentaires disponibles dans leurs bibliothèques.

En somme, cette agence rend visible les documents issus de la recherche, notamment les thèses de doctorat, ceux conservés par les bibliothèques universitaires et facilite l’accès aux données en assurant la gestion de plusieurs catalogues, dont le Sudoc, évoqué par la députée, mais aussi theses.fr (pour les thèses de doctorat), Calames (pour les archives et manuscrits) ou IdRef (référentiel pour les données d’autorité produites par les bibliothèques).

Les missions de l'Abes ne sont donc pas vraiment les mêmes que celles de la BnF, et elle permet par ailleurs aux universités françaises, justement, d'assurer plus efficacement la conservation de la documentation et de la production universitaires. De plus, la députée se garde bien, tout en suggérant la suppression de l'agence, d'avancer les nouveaux moyens qui seraient alors alloués à la BnF ou aux universités.

Contacté, Nicolas Morin, le directeur de l'Abes, nous indique qu'il « ne souhaite pas commenter l'amendement déposé par Mme la députée Blin à propos de l'Abes ». L'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) n'a pas donné suite à notre demande de commentaires.

Une attaque politique ?

L'amendement d'Anne-Laure Blin n'a pas été discuté par la commission spéciale : lors de la discussion, le 27 mars dernier, le président Ian Boucard (Territoire de Belfort, Droite Républicaine) a réuni tous les amendements (35 au total) réclamant des rapports au Parlement en un bloc. Le rapporteur Stéphane Travert (Ensemble pour la République, Manche) a émis un avis défavorable, soulignant que son expérience lui avait appris « que les parlementaires ne lisaient pas les rapports qu’ils avaient demandés au gouvernement ».

Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Économie sociale et solidaire de la France, a elle aussi développé un avis défavorable sur ces demandes de rapports : « Il n’est pas possible de donner un avis favorable à trente-cinq demandes de rapport, même si chaque sujet est digne d’intérêt. La rédaction de ces rapports nécessiterait une masse de travail que nous préférons utiliser pour répondre à d’autres attentes. Le gouvernement reste à votre disposition. »

L'amendement d'Anne-Laure Blin sera donc rejeté, sans autre forme de procès. Difficile d'estimer s'il fera à nouveau son apparition dans un autre cadre, ni même d'être certain des motivations de la députée, puisque cette dernière n'a pas répondu aux questions que lui avons adressé.

En période d'austérité comme celle organisée par le gouvernement de François Bayrou, certains responsables politiques se montrent particulièrement enclins à manier la tronçonneuse. Dans la lignée de Javier Milei ou Elon Musk, les discours vantant les mérites d'une réduction des dépenses de l'État ont le vent en poupe, même lorsqu'ils débouchent en réalité sur un démantèlement des régulations et des services publics.

La remise en cause de l'utilité de l'Abes s'inscrit aussi dans un contexte d'attaque contre les sciences et le milieu universitaire, aujourd'hui au cœur d'un procès en « wokisme ».

Rappelons à ce titre qu'Anne-Laure Blin, il y a quelques semaines, avait avancé une proposition de loi « visant à sauvegarder la langue française et à réaffirmer la place fondamentale de l’Académie française ». Le texte, véritable arsenal de contrôle de la langue, proposait d'interdire formellement l'écriture inclusive, en faisant risquer une amende de 7500 € aux personnes morales en infraction, tandis que l'octroi de « subventions [publiques] de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi »...

