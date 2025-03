Cause animale : trois ouvrages lauréats du Prix Maya 2025

Le jury, composé de cinq personnalités investies dans la défense des animaux, a délibéré pour désigner les lauréats de l’édition 2025. Il réunissait Émilie Dardenne, enseignante-chercheuse en études animales ; Élodie Vieille-Blanchard, autrice et spécialiste de l’alimentation végétale ; Pierre Lucot, responsable du pôle nature du Mouvement Utopia ; Camille Silvert, chargée de campagnes chez L214, et Sophie Wyseur, vétérinaire et vice-présidente de l’association Code Animal.

Le Prix du Meilleur récit de fiction engagé pour la cause animale est Premières Plumes de Charlie Gilmour, traduit par Anatole Pons-Reumaux (Éditions Métailié), décrit par le jury comme « le récit sensible de la rencontre entre le jeune Charlie et la pie Benzène, rencontre transformatrice et réparatrice ».

Le meilleur ouvrage jeunesse est Tino, un merle au jardin de Nicolas Jolivot (Éditions HongFei).

Enfin, le prix de la meilleure bande dessinée engagée pour la cause animale est S’il te plaît, dessine-moi un cachalot de Pome Bernos et François Sarano (Éditions Actes Sud).

L'an dernier, les lauréats étaient L’instruction de Isabelle Sorente (Editions JC Lattès) dans la catégorie roman, La femme corneille de Camille Royer et Geoffrey Le Guilcher (éditions Futuropolis) pour la bande dessinée, et Le gang d’Arlette de Dominique Memmi et Anna Griot (éditions Dadoclem) dans la catégorie jeunesse.

La remise des prix aura lieu le samedi 28 juin à Tours, dans le cadre de la Vegan Place, sur le studio mobile de Radio Campus. L’événement sera animé par la marraine du prix, l’artiste Florence Dellerie, et accueillera deux invités de marque : le philosophe Peter Singer et le capitaine Paul Watson.

