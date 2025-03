Italie : des enfants lecteurs, mais de plus en plus infidèles

Les tout-petits forment le public le plus dynamique. Les ventes de livres destinés aux 0-5 ans ont progressé de 9,2 %, représentant désormais plus de la moitié du secteur jeunesse. Cette vitalité tranche avec le recul observé sur les segments suivants. Les ouvrages pour les 6-9 ans accusent une chute de 8,8 %, ceux pour les 10-14 ans reculent de 10,3 %. L’intérêt pour les albums illustrés et les livres tactiles se maintient, mais les lectures plus autonomes peinent à s’imposer face à d’autres formes de loisirs.

Le livre reste néanmoins un objet présent dans la vie de la quasi-totalité des jeunes Italiens. Selon les données de l’édition 2025 de l’Osservatorio KIDS, 99 % des enfants et adolescents âgés de 0 à 14 ans ont eu un contact avec une forme de contenu éditorial au cours de l’année écoulée.

Livres imprimés, livres tactiles, e-books, audiolivres, applications narratives ou plateformes de récits en ligne forment un écosystème hybride. L’imprimé conserve sa suprématie avec 96 % de lecteurs déclarés. Mais les audiolivres affichent une croissance fulgurante, passant de 8 à 23 % en deux ans. Les e-books restent stables autour de 24 %, tandis que l’usage des applications chute à 26 %. Les plateformes de narration sociale gagnent du terrain, notamment auprès des plus âgés.

Derrière ces chiffres, l’implication des adultes joue un rôle central. Plus de la moitié des parents d’enfants de moins de 10 ans affirment lire régulièrement avec eux. Cette pratique partagée contribue à structurer une relation affective avec les livres.

L’accès aux bibliothèques connaît lui aussi une progression nette. Les bibliothèques publiques sont désormais fréquentées par 46 % des 10-14 ans, contre 21 % en 2023. Les bibliothèques scolaires, soutenues par le programme #ioleggoperché, connaissent un engouement similaire, notamment dans les établissements primaires et secondaires.

Mais ces indicateurs ne traduisent pas une hausse de la pratique réelle. Le temps consacré à la lecture diminue dans toutes les classes d’âge. Chez les 0-3 ans, le temps de lecture hebdomadaire est passé de 2 heures à 1 h 41. Pour les 4-6 ans, il chute de 3 heures à moins de 2. La tendance se confirme chez les 7-9 ans, puis chez les adolescents, dont le temps de lecture s’établit à seulement 1 h 43 par semaine. En parallèle, le temps passé sur smartphone explose. Il atteint plus de 10 heures hebdomadaires chez les 10-14 ans.

La pratique de la lecture semble glisser vers l’occasionnel. Sept enfants ou adolescents sur dix lisent moins de six livres par an. Le livre reste omniprésent dans les discours éducatifs, mais son usage réel se heurte à une concurrence féroce. L’écran, déjà omniprésent dès le plus jeune âge, absorbe l’attention des plus âgés. La médiation adulte s’avère donc essentielle, notamment pour maintenir un lien entre plaisir de lire et développement de l’imaginaire.

Dans ce contexte contrasté, la croissance des ventes pour les plus jeunes constitue un signal encourageant. Les premières années de la vie demeurent un moment décisif dans l’acquisition d’habitudes culturelles. Reste à prolonger cet élan au-delà du cadre familial et scolaire. Bibliothèques, éditeurs, enseignants, prescripteurs culturels trouvent ici un rôle renforcé, au service d’un enjeu collectif. Lire plus tôt, lire ensemble, mais surtout lire longtemps.

Voici une synthèse en 7 points clés, fondée sur les données extraites du rapport de l'Osservatorio Kids 2025 :

• 276,8 millions d’euros : c’est le chiffre d’affaires du marché du livre jeunesse en Italie en 2024, en légère baisse de 0,4 % par rapport à 2023. Un recul modéré malgré une forte progression sur cinq ans (+52 millions d’euros).

• 58,6 % des exemplaires vendus concernent les 0-5 ans. Cette tranche d’âge devient le moteur du secteur, à la fois en volume et en valeur (+9,2 %), alors que les ventes baissent pour les 6-9 ans (-8,8 %) et les 10-14 ans (-10,3 %).

• 99 % des enfants ont été en contact avec un contenu éditorial en 2025, tous formats confondus. Le livre imprimé reste majoritaire (96 %), mais les audiolivres progressent fortement (23 %, contre 8 % en 2023).

• 70 % des jeunes de 0 à 14 ans lisent moins de six livres par an. La lecture devient plus sporadique malgré une exposition généralisée au livre, en particulier dans la petite enfance.

• 1 h 55 par semaine : c’est le temps moyen consacré à la lecture, bien inférieur aux 7 h 06 passées sur smartphone. Chez les 10-14 ans, l’écart se creuse davantage avec plus de 10 h d’écran hebdomadaire.

• 61 % des parents d’enfants de moins de 10 ans lisent avec eux. Ce geste partagé renforce le lien au livre dès le plus jeune âge, en parallèle d’une fréquentation croissante des bibliothèques, surtout chez les 10-14 ans (46 % en 2025, contre 21 % en 2023).

• 5,6 sur 10 : c’est la note moyenne attribuée par les enfants à leur plaisir de lire. Un score en légère baisse par rapport aux éditions précédentes, qui illustre une forme d’essoufflement dans l’attrait pour la lecture.

L'étude est disponible ci-dessous en intégralité.

